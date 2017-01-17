به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم اتمام حفاری خط یک مترو قم در جمع خبرنگاران با قدردانی از پیشرفت قابل قبول حفاری مترو قم، اظهار کرد: حفاری خط یک مترو قم طی ۴۰ ماه به سرانجام رسیده است.

نماینده مردم قم در خانه ملت، با اشاره به اهمیت انجام پروژه مترو در قم، افزود: جمعیت بالای شهر قم و همچنین زائرپذیر بودن این شهر از عواملی است که نیاز به احداث مترو در قم را ایجاد کرده بود.

وی از روند سرعت اجرای پروژه حفاری مترو قم ابراز رضایت کرد و گفت: پروژه‌های عمرانی معمولا با کمبود اعتبار مواجه شده و زمان زیادی به طول می‌انجامد اما به نسبت حفاری مترو توانست در زمان معقولی به نتیجه برسد.

لاریجانی از مسئولان مدیریت شهری قم که در اجرای پروژه حفاری مترو تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و افزود: بر اساس پیش بینی مسئولان شهری بخشی از عملیات اجرای خط یک مترو تا مهرماه سال آینده اجرایی شده و امید است که تا دو سال آینده خط یک به بهره‌برداری برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اتمام این پروژه را یک تحول عظیم در تقویت زیرساخت‌های اعتباری شهر عنوان کرد و افزود: برای تأمین فاینانس مترو از کشور چین پیگیری‌ها در حال انجام است و این کشور ۳۰۰ میلیون یورو فاینانس برای سرمایه گذاری در خط دوم مترو قم اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: خط نخست مترو قم مسیر قلعه کامکار تا میدان شهید مطهری و در مرحله دوم مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران را در بر می‌گیرد و خط دو نیز از پردیسان آغاز خواهد شد و تا پایانه شمالی ادامه پیدا خواهد کرد.

اهمیت قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان

لاریجانی به پروژه‌های دیگر شهر قم هم اشاره کرد و افزود: قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان نقش مهمی در زمینه تقویت قطب اقتصادی بودن قم در منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه از خط اعتباری کشور روسیه برای موضوع واگن مترو قم استفاده می‌شود، تصریح کرد: بعد از برجام مجراهای جدید برای تأمین اعتبار پروژه‌های ملی ایجاد شده است که گشایش خوبی در بسیاری از پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت استفاده از همه امکانات و خطوط اعتباری در پیش برد پروژه‌ها، افزود: در مسئله دریاچه نمک و بحران گرد و غبار و ریزگردی که ایجاد شده است هم می‌توان از این خطوط اعتباری استفاده کرد.