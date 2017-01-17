به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی زهرا احمدیپور در نشست با رئیس و اعضای هیأتمدیره جامعه تورگردانان که در محل این سازمان برگزار شد گفت: یک اصل مشترک در حوزه گردشگری که همه بر روی آن اتفاقنظر داریم این است که تمام تلاشها، سرمایهگذاریها و تأمین زیرساختها در حوزه گردشگری برای این است که گردشگر وارد شود و در همین ارتباط برای افزایش ورود گردشگر نیازمند روانسازی در حوزه گردشگری هستیم.
وی افزود: همانگونه که بر اساس مصوبه دولت برای تقویت و توسعه گردشگری داخلی موظف به برنامهریزی و اجرای دستورالعملهایی هستیم و در این خصوص مصوبه دولت را داریم و دستگاههایی در این حوزه مشارکت دارند، برای افزایش جذب گردشگران خارجی نیز باید شبیه به این مصوبه را داشته باشیم تا بهعنوان پشتوانه بتواند به ما کمک کند.
روانسازی و حرکت بهسمت گردشگری پایدار
وی بابیان اینکه اگر قرار است روانسازی در حوزه گردشگری انجام دهیم باید به سمت گردشگری پایدار حرکت کنیم تا شاهد افزایش ورود گردشگر به کشور باشیم اضافه کرد: در این میان تأمین زیرساختها یک گام مهم برای توسعه گردشگری و حرکت به سمت گردشگری پایدار است.
احمدی پور اظهار داشت: در حال حاضر با فعالان حوزه ساخت و احداث هتل در حال رایزنی و توافق برای احداث هتل هستیم و حتی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای ساخت هتل که دارای ۶۰ درصد پیشرفت هستند برنامهریزی کردهایم و در حال اتخاذ تصمیماتی هستیم.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: تفرق دادهها در حوزه گردشگری و نبود شفافیت امکان برنامهریزی مناسب را به متولیان این حوزه نمیدهد درحالیکه شفافیت دادهها در برنامهریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
احمدی پور سپس با اشاره به درخواست رئیس جامعه تورگردانان ایران در خصوص برنامهریزی در برپایی نمایشگاهها و همایشها توسط دستگاههای دولتی به منظور در اختیار قرار گرفتن ظرفیتهای مناسب هتلی به جامعه تورگردانان گفت: ما ابتدا باید نسبتی از ظرفیتهای هتلها و تعداد نمایشگاه را به دست بیاوریم و با کنار هم قرار دادن این نسبت از دولت درخواست کنیم تا در خصوص زمان و مکان برگزاری نمایشگاههای مختلف از سوی دستگاههای دولت برنامهریزی کند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: شناختی که من از دولت دارم این است که دولت کاملاً عملگرا است و شعاری رفتار نمیکند بنابراین طرحهایی که به دولت ارائه میدهیم باید حالت عملگرایانه داشته باشد.
این مقام مسئول اظهار داشت: اکنون صحبت از سال ۲۰۱۷ بهعنوان سال گردشگری پایدار است حال باید بدانیم که اگر قرار است سال ۲۰۱۷ سال گردشگری پایدار باشد هدفگذاری ما چیست و برنامهریزیهای ما در این حوزه کدام است.
معاون رئیسجمهوری به ورود هواپیمای ایرباس در پنجشنبه هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در این خصوص سفرای برخی از کشورهایی که حتی در خصوص برجام با ما همکاری نداشتند درخواست ویزا و حضور در این مراسم را داشتند که نشاندهنده اهمیت بالای این موضوع است.
وی گفت: ورود این هواپیما نشان میدهد فضای ایران امن است و ورود این ایرباس یکی از دستاوردهای برجام است.
معاون رئیسجمهوری در ادامه با بیان اینکه هواپیماهای دیگری نیز بهزودی وارد میشود اضافه کرد: اتفاقات بسیار خوبی در حوزه گردشگری در راه است.
وی در ادامه با اشاره به عوامل مهم در توسعه گردشگری و افزایش جذب گردشگر خارجی یادآور شد: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم همنوعسازی هتلها در ایران است به این صورت که باید یک برند مناسب برای گردشگران معرفی کنیم که گردشگر بداند با این برند با آرامش خاطر در سراسر ایران میتواند اقامت کند و از خدمات گردشگری بهره ببرد.
معاون رئیسجمهوری افزود: زنجیره بههمپیوسته خدمات گردشگری همان خوشه گردشگری است و من انتظاری که از برخی تشکلها مانند جامعه تورگردانان داریم خردهکاری نیست بلکه توقع و انتظار کارهای بزرگتری را از این جامعه دارم.
برجام بهترین معرفی کننده ظرفیتهای گردشگری ایران
در این نشست همچنین مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سخانی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران در کشورهای مختلف گفت: برجام بهترین کمک را به معرفی ایران کرد و با این رویداد بسیاری از کشورهای دنیا با ایران و ظرفیتهای کشور عزیزمان بیشازپیش آشنا شدند.
وی افزود: اگر جامعه تورگردانان نتواند موفق عمل کند سایر بخشهای گردشگری نیز دچار مشکل خواهد شد چراکه فعالیت سایر حوزههای گردشگری تحت تأثیر فعالیت جامعه تور گردانان است.
رشد تورهای ورودی
در این نشست همچنین ابراهیم پورفرج رئیس هیأتمدیره جامعه تورگردانان نیز با اشاره به نگاه کشورهای اروپایی برای سفر به ایران از رشد تورهای ورودی به ایران خبر داد.
وی در این نشست ضمن تشریح فعالیتها و عملکرد جامعه تور گردانان گفت: جامعه تور گردانان دارای ۱۵۰ عضو است و سالانه در ۱۰ نمایشگاه خارجی شرکت میکنیم.
وی افزود: در سه سال و نیم گذشته و بعد از شروع فعالیت دولت یازدهم اشتیاقها برای سفر به ایران افزایشیافته و شاهد افزایش تورهای ورودی به کشور هستیم بهگونهای که حتی برخی از آژانسهای ما با رشد صددرصدی تورهای ورودی مواجه بودهاند.
وی در ادامه به موضوع برگزاری نمایشگاههای مختلف و یا همایشهای دستگاههای دولتی در تهران اشاره کرد و افزود: به دلیل برگزاری این نمایشگاهها و همایشها در تهران، تور گردانان ما گاه برای اسکان تورهای ورودی خود با مشکل مواجه میشوند که درخواست من از شما این است که این موضوع را مطرح کنید.
در ادامه این نشست همچنین شیرازی دبیر جامعه تورگردانان نیز گفت: سفر به ایران اکنون در کشورهای اروپایی مورد توجه قرارگرفته بهگونهای که بلومبرگ در گزارش جدید خود برای سال ۲۰۱۷ گردشگران را به سفر به ایران تشویق میکند.
وی گفت: در حال حاضر جامعه تورگردانان آماده همکاری با دولت است و در این خصوص فعالیتهای مناسبی را برای اعضای جامعه اعم از معافیت مالیاتی و ... انجام دادهایم.
وی در ادامه همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات در استانهای مختلف در خصوص ارائه خدمات به گردشگران خارجی خواستار رفع این مشکلات و تصمیمگیریهای محلی شد.
در ادامه این جلسه همچنین تعدادی دیگر از اعضای هیأتمدیره جامعه تورگردانان به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
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