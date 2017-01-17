جایزه ادبی اروند برندگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه ۲۷ دی در تالار مهر شهر آبادان برگزار شد، صفدر تقی زاده، فرهاد حسن‌زاده، علی خدایی، محمد حسینی، فرشته احمدی، مهدی ربی و جمعی دیگر از داوران جایزه و نویسندگان مهمان حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، برگزیدگان این جایزه به شرح زیر معرفی شدند:

رتبه‌های برگزیده بزرگسال: رتبه نخست، مرتضی فرجی با داستان برگشتن، رتبه دوم، مریم منوچهری با داستان مردی با شقیقه های خاکستری و رتبه سوم، فرشاد موسی‌زاده با داستان زردی عقرب.

همچنین شادی عنصری با داستان تیگرا، عباس باباعلی با داستان بعضی از کلمات را از چپ باید نوشت، فرهاد خاکیان دهکردی با داستان حوری، عبدالرحمان چوپانی با داستان مهتاب بیتاب و علی اطمینان با داستان محله عشقی، شایسته تقدیر معرفی شدند.

داستان‌های برگزیده استعداد نوجوان: زهرا فکرنشان با داستان من از درس شیمی می‌ترسم به عنوان داستان برگزیده این بخش معرفی شد و همچنین خشایار محرزی با داستان بارانی دیگر، رضوان احمدی با داستان معرفت خدا، علی امیروند با داستان عطر چای، کوثر آقا پورعلیشاه با داستان یک ساعت قبل عملیات، یک ساعت بعد عملیات، زهرا ابودوله با داستان سرسفید و علی اسمعیل زاده سودجانی با داستان آسمان ابری، به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

این جایزه با حمایت منطقه آزاد اروند برگزار شد و در آن حدود ۴۷۰ داستان در دو بخش بزرگسال و استعداد نوجوان به دبیرخانه رسیده بود.