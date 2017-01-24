«انسان، حیوان و تقوا» به روایت لوئیجی پیراندلو منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر میلکان نمایشنامه «انسان، حیوان و تقوا» نوشته لوئیجی پیراندلو را با ترجمه ایرج انور منتشر کرد.

این نمایشنامه در واقع داستان زندگی جووانی پوکاچو، نویسنده مشهور دوره رنسانس در ایتالیا است و دیالوگ‌های زنده و پورشور آن طنز گزنده و پرزور پیراندلو را به خوبی نشان می‌دهد.

این نمایشنامه کمدی که در سه پرده نوشته شده است، برداشتی است از داستان «یادآوری وظیفه» از پیراندلو که برای نخستین بار در ماه مه ۱۹۱۹ در تئاتر المپیا در میلان روی صحنه آمد و پس از بحث و جنجال فراوان طرفداران و مخالفانش، در همان سال منتشر شد.

این نمایشنامه پس از آن به سرعت و به سایر زبان‌ها ترجمه و پس از آن از سال ۱۹۲۲ به بعد در سالن‌های نمایش در پاریس، نیویورک، بلگراد، برلن، پراگ و نیز در کشورهای اسپانیا، مجارستان و... روی صحنه رفت.

همچنین در سال ۱۹۵۳ نیز استنو، فیلم‌ساز مشهور ایتالیایی نسخه سینمایی این نمایشنامه را ساخت و به نمایش درآورد.

یادآوری می‌شود پیراندلو در سال ۱۹۳۴ موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نیز شده است و در جهان ادبیات بیش از هر چیز با داستان‌های کوتاه خود شناخته شده است.

در میان مهمترین آثار داستانی این نمایشنامه‌نویس می‌توان به آثاری چون درد مطبوع، عشق بدون دلبستگی، سفیدی‌ها و سیاهی‌ها، مسخرهٔ مرگ و زندگی، نوبت، زمان، زن مطرود و هانری چهارم اشاره کرد.

نمایشنامه «انسان، حیوان و تقوا» را نشر میلکان با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.