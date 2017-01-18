شکست خانگی رئال مادرید مقابل سلتاویگو/دومین باخت متوالی تیم زیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و سلتاویگو از ساعت ۲۳:۴۵ روز چهارشنبه دیدار رفت خود در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کردند که در پایان تیم سلتاویگو ۲ بر یک پیروز شد.

در نیمه نخست بازی دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند اما نیمه دوم شرایط متفاوتی داشت و سه بار توپ از خط دروازه ها گذشت.

ابتدا ایگو آسپاس در دقیقه ۶۴ تیم سلتاویگو را پیش انداخت اما در دقیقه ۶۸ بازی مارسلو کار را به تساوی کشاند. سلتاویگو که شجاعانه بازی می کرد در دقیقه ۷۰ توسط جانی کاسترو به گل دوم خود دست پیدا کرد. رئال برای جبران گل خورده تلاش زیادی به خرج داد اما نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

این دومین باخت متوالی تیم زیدان در هفته جاری بود. این تیم در ابتدای هفته در لالیگا به سویا ۲ بر یک باخت. این در حالی بود که رئالی ها تا پیش از آن ۴۰ بازی متوالی را نباخته بودند.