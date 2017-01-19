  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۹

هفته آینده؛

پرونده «ارسباران» برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال می‌شود

پرونده «ارسباران» برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال می‌شود

تبریز - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: پرونده «ارسباران» هفته آینده برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و معاونان سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، مستندات، فیلم‌ها و گزارش‌های مربوط به پرونده ارسباران برای ثبت‌جهانی در سال ۲۰۱۸ برای ارسال به یونسکو ارائه شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام معاون میراث فرهنگی سازمان و پس از چندین مرحله حضور کارشناسان سازمان در منطقه و انجام بررسی های تخصصی پرونده ثبت جهانی ارسباران تکمیل شده است و در روزهای ابتدایی بهمن امسال برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال خواهد شد.

آبدار خاطر نشان کرد: پرونده ارسباران ویژگی‌های منحصر به فردی نظیر ساخته شدن اولین گنبد جهان در آن، دقیق‌ترین شهر دایره‌ای جهان، سیستم شهرسازی منحصر به فرد، تکنولوژی مواد و مصالح و ساخت برای اولین بار را دارا است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی در این منطقه با همکاری نزدیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است.

گفتنی است جنگل‌های ارسباران با احتساب عرصه و حریم ها بیش از ۱۶۰ هزار هکتار وسعت دارد و در شمال استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و علاوه بر جاذبه‌های شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی، زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری کمیاب، چشم‌اندازهای بکر و وسیع است که به دلیل شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای خود در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.

این منطقه با وجود داشتن کمتر از پنج صدم مساحت کشور بیش از ۱۳ درصد پوشش گیاهی ایران را در خود جای داده است و ۲۹ درصد از پستانداران، ۴۴ درصد پرندگان ایران، ۳۲ درصد از دوزیستان، ۹ درصد آبزیان و ۲۰ درصد خزندگان کشور در آن زندگی می کنند.

کد مطلب 3881347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها