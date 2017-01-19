به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار پیش از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسهای که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و معاونان سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، مستندات، فیلمها و گزارشهای مربوط به پرونده ارسباران برای ثبتجهانی در سال ۲۰۱۸ برای ارسال به یونسکو ارائه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام معاون میراث فرهنگی سازمان و پس از چندین مرحله حضور کارشناسان سازمان در منطقه و انجام بررسی های تخصصی پرونده ثبت جهانی ارسباران تکمیل شده است و در روزهای ابتدایی بهمن امسال برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال خواهد شد.
آبدار خاطر نشان کرد: پرونده ارسباران ویژگیهای منحصر به فردی نظیر ساخته شدن اولین گنبد جهان در آن، دقیقترین شهر دایرهای جهان، سیستم شهرسازی منحصر به فرد، تکنولوژی مواد و مصالح و ساخت برای اولین بار را دارا است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: جمعآوری اطلاعات و مستندسازی در این منطقه با همکاری نزدیک سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است.
گفتنی است جنگلهای ارسباران با احتساب عرصه و حریم ها بیش از ۱۶۰ هزار هکتار وسعت دارد و در شمال استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و علاوه بر جاذبههای شکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری کمیاب، چشماندازهای بکر و وسیع است که به دلیل شکنندگی و آسیبپذیری بالای خود در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.
این منطقه با وجود داشتن کمتر از پنج صدم مساحت کشور بیش از ۱۳ درصد پوشش گیاهی ایران را در خود جای داده است و ۲۹ درصد از پستانداران، ۴۴ درصد پرندگان ایران، ۳۲ درصد از دوزیستان، ۹ درصد آبزیان و ۲۰ درصد خزندگان کشور در آن زندگی می کنند.
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