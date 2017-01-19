تقویت ارتباطات تلفنی منطقه حادثه دیده پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از انجام اقدامات لازم برای تقویت ارتباطات در منطقه حادثه دیده ساختمان پلاسکو در تهران خبر داد.

وی با اظهار تاسف از حادثه دلخراش آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که منجر به مصدومیت و کشته شدن تعدادی از هموطنان شده، اظهار امیدواری کرد: با کمک های امدادی گرفتارشدگان در آوار نجات یابند.

وی تاکید کرد: بر این اساس اقدامات لازم را برای تقویت ارتباطات این منطقه انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ خط تلفن در این منطقه قطع شده است اما ارتباطات تلفن همراه برقرار است.