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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

وزیر ارتباطات خبر داد:

تقویت ارتباطات تلفنی منطقه حادثه دیده پلاسکو

تقویت ارتباطات تلفنی منطقه حادثه دیده پلاسکو

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدامات لازم برای تقویت ارتباطات منطقه پلاسکو در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از انجام اقدامات لازم برای تقویت ارتباطات در منطقه حادثه دیده ساختمان پلاسکو در تهران خبر داد.

وی با اظهار تاسف از حادثه دلخراش آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که منجر به مصدومیت و کشته شدن تعدادی از هموطنان شده، اظهار امیدواری کرد: با کمک های امدادی گرفتارشدگان در آوار نجات یابند.

وی تاکید کرد: بر این اساس اقدامات لازم را برای تقویت ارتباطات این منطقه انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران  بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ خط تلفن در این منطقه قطع شده است اما ارتباطات تلفن همراه برقرار است.

کد مطلب 3881713

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    نظرات

    • آ IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کاش یجوری باشه زنده های زیر آوار بتونن تماس بگیرن یا از بیرون باهاشون تماس بگیرند

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