ایران کانون امن گردشگری در منطقه است/افزایش حضور گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون آمار ورود گردشگران خارجی به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته یکصد و ۱۴درصد افزایش داشته است.

وی افزود: وجه تمایز کشور ایران از دیگر کشورهای اروپایی که در صنعت گردشگری فعال هستند این است که کشور ما به واسطه قدمت بالای تاریخی از ظرفیت آثار تاریخی برخوردار است که بسیاری از کشورها این شاخصه را ندارند بنابراین باید این توانمندی را در مسیر رونق صنعت گردشگری به کار گیریم.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: رونق صنعت گردشگری عامل مهمی در دستیابی به توسعه پایدار است که این توسعه پایدار در نهایت مولفه های مدنظر اقتصاد مقاومتی را محقق می سازد.

احمدی پور خاطرنشان ساخت: ایجاد اشتغال در بخش تولید هزینه زیادی دارد اما می توان با سرمایه گذاری اندک در بخش صنایع دستی و گردشگری اشتغال و درآمدزایی ایجاد کرد.

وی در رابطه با تحقق تعهدات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: هر قولی که مسئولان گذشته میراث فرهنگی به مردم استان های کشور داده باشند در اسرع وقت پیگیری و زمینه هایی اجرایی شدن آن فراهم می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: امیدواریم موضوع ثبت جهانی نوروز در یونسکو به زودی به سرانجام برسد و این آئین که در واقع سنت مشترک ۱۲ کشور جهان است برای دنیا پیام آور صلح و دوستی باشد.

احمدی پور افزود: سال ۲۰۱۷ به عنوان سال گردشگری جهانی معرفی شده بنابراین ما نیز باید به منظور توسعه صنعت گردشگری در کشور اقدام کنیم و با جدیت بیشتری برای عملیاتی شدن برنامه ریزی های این حوزه گام برداریم.