پیروزی دشوار دورتموند در زمین تیم ۱۰ نفره وردربرمن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان روز شنبه ادامه یافت و در یکی از دیدارهای مهم تیم وردربرمن در زمین خود میزبان دورتموند بود که در پایان با نتیجه ۲ بر یک برابر مهمان خود تن به شکست داد.

آندره شورله در دقیقه ۵ گل نخست بازی را برای دورتموند به ثمر رساند. در ادامه با اخراج یاروسلاو دورینی از دقیقه ۳۹ تیم برمن ۱۰ نفره شد. شاگردان الکساندر نوری با وجود یک یار کمتر در دقیقه ۵۹ روی ضربه فین بارتلز به گل تساوی دست یافتند. با این حال تیم دورتموند در ادامه توسط لوکاس پیچشک (۷۱) به گل دوم دست یافت و این بازی را ۲ بر یک برنده شد.

تیم دورتموند با این برد ۳۰ امتیازی شد و در رده چهارم جدول قرار گرفت. وردربرمن هم با ۱۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول ایستاد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* وردربرمن یک - دورتموند ۲

* دارمشتات صفر - مونشن گلادباخ صفر

* آگزبورگ صفر - هوفن هایم ۲

* شالکه یک - اینگول اشتات صفر

* وولفسبورگ یک - هامبورگ صفر