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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

پنجمین شماره «آفتاب سلامت» منتشر شد

پنجمین شماره «آفتاب سلامت» منتشر شد

پنجمین شماره ماهنامه تخصصی دارویی و پزشکی «آفتاب سلامت» منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه پزشکی - دارویی و سراسری «آفتاب سلامت» در پنجمین شماره خود، کتاب برنده جایزه «تصویربرداری تشخیصی: ستون فقرات» با موضوع رادیولوژی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کتاب «تصویربرداری تشخیصی: ستون فقرات» در سومین ویرایش از دکتر جفری راس و دکتر کوین مور علاوه بر آرای هیات داوران انجمن پزشکی بریتانیا در رده کتاب‌های پزشکی رادیولوژی، جایزه «اثر ارزنده سال ۲۰۱۶» را کسب کرد.

در این شماره از ماهنامه یادشده، دکتر بهروز عفت پرور طی مصاحبه ای از تعاملات داروخانه اش در هامبورگ آلمان با وزارت بهداشت و بیمه‌ها برای انتقال دانش و تجربه به کشور، سخن گفته است.
همچنین دکتر سید روح الله حسینی پیشنهاد تاسیس سازمان غذا و داروی آسیا را مطرح کرده و پروفسور سودابه داوران، درباره پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک اظهار نظر کرده است.

پنجمین شماره ماهنامه تخصصی دارویی و پزشکی «آفتاب سلامت» با شمارگان ۱۰ هزار نسخه در ۵۲ صفحه، به‌بهای پنج هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 3882768

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