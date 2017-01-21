پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده در پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک صنعت و معدن اعلام کرد: این بانک به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در بخش تولید و پیشرو در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ضمن ابراز تاسف از حادثه ساختمان پلاسکوی تهران که منجر به از بین رفتن واحدهای تولیدی این مجتمع اقتصادی شده، به منظور راه اندازی مجدد کسب و کار واحدهای تولیدی خسارت دیده آمادگی خود را برای اعطای تسهیلات مالی با شرایط ویژه در راستای تجدید فعالیت و تدوام اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی مزبور اعلام می کند.

بر اساس اعلام این بانک، چگونگی مراجعه و شرایط دریافت تسهیلات جهت احیای فعالیت این واحدهای تولیدی در اسرع وقت و در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.