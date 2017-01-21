معاون سیما مدیر شبکه امید را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی مهدی سالم را به عنوان مدیر شبکه امید معرفی کرد و در این حکم با اشاره به اهمیت مرحله نوجوانی در شکل گیری شخصیت افراد، این دوره از زندگی را حساس ترین مرحله رشد و صیرورت فرد دانست.

وی از مدیر شبکه نوجوان خواست با تولید و پخش برنامه های مفید و جذاب، پرورش معنوی، فکری، روانی و اجتماعی نوجوانان کشور را برعهده گیرد.

میرباقری با تاکید بر استقلال این شبکه، آن را نشان از توجه جدی رسانه به عنوان یک مربی اثرگذار در گستره نوجوان دانست و یادآور شد: انتظار می رود با اتکا به نگاه فطری نگر و ویژگی های روان شناختی نوجوانان، و بهره گیری از دانش تعلیم و تربیت اسلامی و استفاده از نظرات اندیشمندان حوزه و دانشگاه اهتمام ویژه به این شبکه انجام گیرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش های محمد سرشار در راه اندازی کانال نوجوان (امید) از مدیریت جدید شبکه خواست تا با استفاده از تجربیات اهالی فرهنگ و هنر در انتقال هنرمندانه آموزه های لازم مبتنی بر انسان شناسی الهی و اهداف انقلاب اسلامی همت گمارد.

یادآور می شود برنامه های این شبکه از این پس با عنوان شبکه امید به طور مستقل با پخش ۱۲ ساعت در روز روی ستاب باکس قابل دسترسی است.