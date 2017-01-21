  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

با صدور پیامی؛

قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد

قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حادثه تروریستی در پاراچنار پاکستان را به شدت محکوم کرد و تروریسم را مهم ترین معضل امنیتی منطقه و جهان خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروریستی اخیر پاراچنار پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی دفاع شد، قویا محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت پاکستان و خانواده‌های قربانیان این حادثه تروریستی، اظهار داشت: تروریسم مهمترین معضل امنیتی منطقه و جهان است که صلح و امنیت کشورها و ملت‌ها را بدون هیچگونه استثنایی هدف قرار داده و  مبارزه با آن، هم‌افزایی تلاش‌ها، مساعی و کوشش‌های همه‌جانبه تمامی دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را طلب می کند.

کد مطلب 3883365
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها