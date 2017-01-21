قاسمی حادثه تروریستی در «پاراچنار پاکستان» را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروریستی اخیر پاراچنار پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی دفاع شد، قویا محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت پاکستان و خانواده‌های قربانیان این حادثه تروریستی، اظهار داشت: تروریسم مهمترین معضل امنیتی منطقه و جهان است که صلح و امنیت کشورها و ملت‌ها را بدون هیچگونه استثنایی هدف قرار داده و مبارزه با آن، هم‌افزایی تلاش‌ها، مساعی و کوشش‌های همه‌جانبه تمامی دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را طلب می کند.