تروریست های دیروز سوریه نباید به سیاسیون امروز مبدل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عدنان محمود سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران ظهر امروز شنبه (۲/۱۱/۹۵) با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار وگفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به تلاش های مثبت قزاقستان برای کمک به حل بحران سوریه گفت: ابتکار اجلاس قزاقستان قابل توجه می باشد، اما در هر گونه حل سیاسی سوریه، نباید تروریست های دیروز به سیاسیون امروز مبدل شوند.

وی افزود: نتایج حاصل از دیدارهای سیاسی و پارلمانی مقامات و مسئولان دو کشور تاثیر فراوانی بر ایجاد هماهنگی بیشتر میان همه دستگاه ها در راستای حمایت از سوریه در مبارزه علیه تروریست ها دارد.

وی در ادامه افزود: مذاکرات آستانه فرصت مناسبی است تا بهره سیاسی لازم از مقاومت مردم سوریه در برابر تروریسم تکفیری گرفته شود.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: پیروزی های اخیر که با از خودگذشتگی ارتش و نیروهای مردمی سوریه به دست آمد ثمره خون شهدای سوری و ایرانی مدافع حرم و پایمردی آنان در راه دفاع از ارزش ها بود.

امیرعبداللهیان در پایان این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه حمایت می کند و مناسب ترین راه کار در حل سیاسی سوریه را گفت وگوی ملی و توجه به آراء مردم می داند.

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران نیز در همین دیدار با قدردانی از کمک ها و حمایت های به عمل آمده از ملت و دولت سوریه گفت: تداوم حیات و مقاومت سوریه در مقابله با تروریسم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مرهون حمایت های بی دریغ مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه افزود: مذاکرات آستانه فرصت مناسبی است تا به دنیا اعلام کنیم که در بعد سیاسی بر گفتگوهای سوری- سوری بدون هرگونه دخالت خارجی تاکید داریم و مبارزه با تروریسم را ادامه خواهیم داد.

سفیر سوریه در تهران نیز همچنین گفت: گروه هایی که براساس خواسته های مردم گام برداشته و خود را تغییر دهند مشمول روند آشتی ملی و محلی خواهند شد.

وی در پایان بر لزوم رایزنی و هماهنگی بیشتر میان دو کشور تاکید کرد.