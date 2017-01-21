ساخت تالار شهر قزوین سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت تالار شهر قزوین که در با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر فنی استانداری و پیمانکار این طرح در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر برای برگزاری مراسم فرهنگی و هنری در سطح استان سالن استاندارد با ظرفیت مناسب نداریم و مجبوریم برخی برنامه ها را در سالنهای ورزشی برگزار کنیم.

وی افزود: در چند سال گذشته طرح احداث تالار شهر قزوین توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل اعتبارات ملی در دستور کار قرار گرفته است اما روند خوبی نداشته است.

معاون امور عمرانی استانداری تصریح کرد: این پروژه در چند سال گذشته فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با پیگیری استاندار بیش از۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه از سوی وزارتخانه تخصیص یافته است.

فرخزاد بیان کرد: همچنین از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین اعتباری برای این طرح اختصاص یافته که می تواند روند ساخت را تسریع کند.

وی گفت: پیمانکار این طرح موظف است برنامه زمان بندی اجرای این طرح و گزارشی از روند پیشرفت آن را در روزهای آینده تهیه کرده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کند.

معاون استاندار یادآورشد: اجرای این طرح از مطالبات بحق اصحاب فرهنگ و هنر استان است که راه اندازی آن در موعد مقرر می تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای اهالی فرهنگ وهنر باشد.

فرخزاد اضافه کرد: بر اساس برنامه زمان بندی این طرح تا پایان سال آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: احداث این تالار موجب حفظ آبروی استان می شود و می تواند جوابگوی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری استان باشد.

در این جلسه مقرر شد با هماهنگی شهرداری قزوین نسبت به تامین زمین برای احداث پارکینگ در جنب این پروژه اقدام لازم صورت گیرد.