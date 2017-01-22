جزئیات جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی مفتح درتشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی گفت:در بررسی منابع درآمدی بودجه سال ۹۶ دولت مجاز شد،علاوه بر سهمیه سال قبل،تا سقف ۵۰ میلیاردریال از تسهیلات مالی فاینانس برای طرحهایی که از طریق سرمایه گذاری خارجی قابل تامین مالی است،تامین مالی کند.

دانشگاهها مجاز به انتشار اوراق مشارکت شدند

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این جلسه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین شرکت های دولتی وابسته به وزارت نیرو،نفت،راه و شهرسازی، ورزش و جوانان،دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن، تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت ودرمان و علوم و تحقیقات و همچنین سازمان انرژی اتمی و میراث فرهنگی و صنایع گردشگری اجازه داده شد تا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار تا ۱۰۰ هزارمیلیاردریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک منتشر کنند و تضمین اصل و سود نیز با خود آن ها باشد.

مفتح خاطرنشان کرد:دولت نیز اجازه پیدا کرد تا ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشرکند.ضمن اینکه شهرداری ها نیز اجازه پیدا کردند تا ۵۰ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین و پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر کنند.

وی با بیان اینکه دولت مجدد مجاز شد با حفظ قدرت خرید تا سررسید سه ساله به صورت با نام و بی نام اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۷۵ هزارمیلیارد ریال منتشرکند،ادامه داد:همچنین دولت می تواند ۱۰۰ هزارمیلیاردریال دیگر اسناد خزانه اسلامی منتشر کند و تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اوراق اسلامی با سر رسید ۵ ساله منتشر کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد:همچنین کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را به اشخاص حقیقی،حقوقی،تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات تا ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.

وزارت نفت نیز از طریق شرکت های دولتی تابعه مجاز شده است که اروق مشارکت ارز ریالی تا ۵۰ هزار میلیارد ریال منتشر کند و تا سقف ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی،ارزی ریالی تامین مالی کند.

معافیت حقوق ماهیانه کمتر از یک و نیم میلیون از پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سقف معافیت های مالیاتی حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی حقوق سالانه در سال ۹۶ را ۱۸۰ میلیون ریال ( ۱۸ میلیون تومان) عنوان کرد که در هر ماه یک و نیم میلیون می شود.

وی افزود:قانون مالیات برارزش افزوده چون قانون موقت بود به مدت یک سال و تا پایان سال ۹۶ تمدید شد با این اصلاح که مالیات براساس قیمت نهایی اخذ شود.

دریافت ۱۵ تومان به ازای فروش هر مترمکعب آب شهری

مفتح در ادامه خاطرنشان کرد:وزارت نیرو نیز از طریق شرکت آبفای شهری مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری،به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان دریافت کند.

وی ادامه داد: در جهت حمایت از صنعت برق نیز مقرر شد که به ازای هر کیلو وات برق۵۰ ریال اخذ شود که مجموعا ۱۱۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.همچنین این موضوع که نقل و انتقال اموال و داراریی ها بین شرکت توانیز و شرکت توزیع نیروی برق از مالیات معاف باشد، مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ قرار گرفت.

عوارض سیگار در بودجه ۹۶ مطابق با برنامه ششم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد:در خصوص عوارض سیگار مقرر شد عینا هر آنچه در برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رسید، جایگزین تبصره مربوطه در بودجه ۹۶ شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تصویب تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون گفت: در این تبصره در خصوص کنتورهای حجمی آب وزارت نیرو مکلف به نصب این کنتورها و با تضمین دریافت تدریجی هزینه های مصرف آب از کشاورزان شد.

وی ادامه داد:دانشگاهها و پارک های علم و فناوری نیز مجاز به اخذ تسهیلات بانکی شدند تا سقف درآمد اختصاصی خود در سال ۹۶ شدند.

مفتح همچنین با اشاره به تیصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۶ افزود: شرکت های بیمه ای مکلف شدند تا ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای اصلاح جاده ها و کاهش تصادفات طی جدولی به صورت هفتگی به درآمد عمومی واریز کنند.

تعیین جریمه مشمولان غائب خدمت سربازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ را تعیین جریمه مشمولان غائب خدمت سربازی عنوان کرد و گفت: جریمه مشمولانی که ۸ سال و بیشتر غیبت دارند عینا به تصویب رسید که باید بپردازند، این جریمه عبارتست از مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، فوق لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای پزشکی ۳۵ میلیون، دکترای غیر پزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان.همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، فرد ۱۰ درصد جریمه می شود و در صورت ازدواج ۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد مشمول تخفیف خواهد شد.