نقشه کباب سارقان احشام را در شیروان به دام انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی گزارش سرقت احشام، مأموران پاسگاه انتظامی بخش قوشخانه با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای پلیسی، سارقان را حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت یک رأس گوسفند اعتراف کردند و عنوان کردند قصد داشتند آن را برای کباب کردن و مصرف در بیابان استفاده کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.