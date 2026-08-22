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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۶

نقشه کباب سارقان احشام را در شیروان به دام انداخت

نقشه کباب سارقان احشام را در شیروان به دام انداخت

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری سارقان احشام در حاشیه این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان به سرقت یک رأس گوسفند برای کباب کردن و مصرف در بیابان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی گزارش سرقت احشام، مأموران پاسگاه انتظامی بخش قوشخانه با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای پلیسی، سارقان را حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت یک رأس گوسفند اعتراف کردند و عنوان کردند قصد داشتند آن را برای کباب کردن و مصرف در بیابان استفاده کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6923381

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