  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۳

پیش از برگزاری نشست آستانه؛

«دی میستورا» با جابری انصاری در آستانه دیدار و رایزنی کرد

«دی میستورا» با جابری انصاری در آستانه دیدار و رایزنی کرد

نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان پیش از برگزاری نشست آستانه دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه در ساعات پایانی یکشنبه سوم بهمن در هتل محل اقامت جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس بین المللی آستانه با وی دیدار و گفتگو کرد.  

جابری انصاری در این دیدار با اشاره به اقدامات و رایزنی های ایران، روسیه و ترکیه برای موفقیت اجلاس آستانه، و تاکید بر ضرورت نقش آفرینی فعال سازمان ملل در تسهیل گفتگوهای سوری - سوری اعلام کرد: سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، جایگزین گروه بین المللی حمایت از سوریه (ISSG) نیست.

استفان دی میستورا نیز در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی سازمان ملل متحد برای تسهیل گفتگوهای دولت سوریه و گروههای مسلح این کشور در اجلاس آستانه، ابراز امیدواری کرد این اجلاس بتواند به تحکیم آتش بس و فراهم ساختن زمینه برای حل سیاسی بحران سوریه کمک کند.

کد مطلب 3884790
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها