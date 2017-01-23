«دی میستورا» با جابری انصاری در آستانه دیدار و رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه در ساعات پایانی یکشنبه سوم بهمن در هتل محل اقامت جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس بین المللی آستانه با وی دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری در این دیدار با اشاره به اقدامات و رایزنی های ایران، روسیه و ترکیه برای موفقیت اجلاس آستانه، و تاکید بر ضرورت نقش آفرینی فعال سازمان ملل در تسهیل گفتگوهای سوری - سوری اعلام کرد: سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، جایگزین گروه بین المللی حمایت از سوریه (ISSG) نیست.

استفان دی میستورا نیز در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی سازمان ملل متحد برای تسهیل گفتگوهای دولت سوریه و گروههای مسلح این کشور در اجلاس آستانه، ابراز امیدواری کرد این اجلاس بتواند به تحکیم آتش بس و فراهم ساختن زمینه برای حل سیاسی بحران سوریه کمک کند.