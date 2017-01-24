کریمی خواست شکستش را توجیه کند/ ضعف های استقلال فراموش نشود

هادی طباطبایی در گفتگو با مهر در خصوص بازی استقلال مقابل صنعت نفت گفت: در آبادان نتیجه خوبی برای استقلال رقم خورد و این بهترین دستاورد این تیم از میدان سخت آبادان بود. اما در روند تاکتیکی تیم خیلی اتفاقات تازه ای نیفتاده بود. در گذشته هم دیده بودیم بعضا استقلال بازی‌هایی را با پیروزی پشت سر گذاشته اما باز هم به روند قبلی‌اش بازگشته بود. برای هیچ تیمی نوسان خوب نیست. منصوریان باید تلاش کند تا این نوسان را از تیمش دور کرده تیمش را به ثبات برساند.

وی در خصوص اظهار نظر فیروز کریمی بعد از بازی گفت: استقلال مقابل صنعت نفت خوب بازی کرد که ا گر غیر از این بود نمی‌توانست با سه گل بر این تیم غلبه کند، اما واقعا اینطوری نبود که این بازی بهترین بازی تاریخ هفتاد ساله استقلال باشد. به نظر من فیروزخان با بیان این صحبت بیشتر خواست فرافکنی کند تا شکست خانگی تیمش را توجیه کند.

دروازه بان پیشین آبی پوشان در ادامه بیان داشت: نتیجه برای استقلال خیلی خوب بود اما امیدوارم این نتیجه خوب باعث نشود که مشکلات تیم نادیده گرفته شود و پشت این نتیجه خوب کاور شود. هنوز این تیم تا ایده آل شدن فاصله دارد و باید تلاش بیشتری شود تا با تداوم این پیروزی ها و رسیدن به ثبات، شرایط به ایده آل هواداران نزدیک و نزدیک تر شود.

ملی پوش سابق فوتبال کشورمان در خصوص دیدار بعدی استقلال در لیگ برتر گفت: پیکان حریف چندان ساده ای نیست، اما لقمه گلوگیری هم برای استقلال نخواهد بود. آبی پوشان می‌توانند با یک بازی منطقی پیکان را هم ببرند و به همان ثباتی که من گفتم یک قدم نزدیک تر شوند.

طباطبایی در خصوص جوانگرایی استقلال در آبادان اظهار داشت: جوانگرایی همیشه خوب است اما به شرطی که در کنار جوانان، بازیکنان با تجربه ای هم باشند که نقاط ضعف بازیکن جوان را با تجربه‌اش پوشش دهد. نقش امید ابراهیمی در بازی دیروز استقلال خیلی پررنگ بود. نه فقط به خاطر آن دو ضربه ایستگاهی منجر به گلش، بلکه او با تجربه فراوانش توانست میانه میدان را برای استقلال مدیریت نماید.

پیشکسوت استقلال در ادامه افزود: البته اضافه شدن بازیکنان با تجربه ای مثل آندو و جباروف هم می تواند شرایط استقلال را بهتر کند. اما این که بهتر است این تیم در بازی های بعدی هم با همین جوانان به میدان برود و به ترکیب برنده دست نزند یا بازیکنان با تجربه را به ترکیب اضافه کند، کاملا بستگی به نظر سرمربی و شرایط بازیکنان دارد و چون ما از تیم دور هستیم نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.