به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون «جوانان ایران و جهان عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوهای فرهنگی» امروز یکشنبه ۳ بهمن ماه با حضور اندیشمندان ، جوانان و اساتید ایرانی و عرب در تالار اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آغاز شد.

در این مراسم محمدسعد، وزیر پیشین جوانان تونس با تاکید بر اهمیت گفت‌وگوگفت: بهره گیری از گفتگو در شرایط فعلی بهترین وضعیت در دیپلماسی بین جوانان ملت‌هاست.

وی افزود: معیاری برتری تقواست که در عمل صالح خود را نشان می‌دهد و بازگشت به تمدن نوین اسلامی مهمترین دغدغه است که جوانان مهمترین گزینه برای این حرکت هستند.

پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی برای پیگیری مباجث مطرح شده در همایش، ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و ایجاد شبکه بین جوانان ایران و عرب از موارد مورد مطرح توسط ایشان بود که بر گسترش گردشگری بین ایران و جهان عرب به عنوان مقدمه گفت‌وگوها تاکید شد.

مراسم نائینی، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در سخنانی گفت: یک پیشنیه فرهنگی اصیل بین ایران و کشورهای جهان عرب وجود دارد و به دلیل این جایگاه باید در راستای تبادل و همکاری فرهنگی جوانان، فرهیختگان و نخبگان و آشنایی آنها با یکدیگر تلاش کنیم.

وی افزود: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای همکاری بین دانشگاه‌های ایران و کشورهای عرب وجود دارد که امیدواریم این ظرفیت‌ها در این همایش شناسایی و برای شرکت‌کنندگان مفید باشد تا در این مسیر موفق عمل کنیم.

در ادامه خزایی، رایزن فرهنگی پیشین ایران در گرجستان اظهار کرد: گام‌های بلندی در تحکیم روابط بین ایران و جهان عرب برداشته شده و بستری فراهم شده تا فرهیختگان جهان عرب با توجه به قرابت های زیاد فرهنگی و ابزار گفتگو به عنوان پشتوانه خرد تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

وی گفت: گفتگو به معنای هم اندیشی و بیرون آمدن از قلمرو تنها اندیشیدن است و استفاده از زبان گفت‌وگو نشان از تمدن غنی ملتهاست، یافتن زبانی مشترک در کنار اشتراکات فرهنگی نشان از نقش مهم فرهنگ است.

خزایی با شاره به استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اثرگذارترین راهبردهای فرهنگی و داشتن گفت‌وگوی فرهنگی بیان داشت: گفتگوی فرهنگی افزایش همکاری، احترام متقابل و صدای صلح و کاهش تنش های فرهنگی و ارائه راه حل‌هایی همگرایی بین کشورهای اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی از جوانان به عنوان پشتوانه فرهنگی که نقش بسزایی در انتقال فرهنگ و خرده فرهنگ دارند ذکر کرده و گفت: توجه به برنامه ریزی‌های بلند مدت در زمینه‌های مشترک فرهنگی و یهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی کمک می‌کند تا مسائل جهان اسلام را حل و فصل کرد و در حاضر که جوانان گرفتار افراط گرایی و محاصره در فرهنگ غرب هستند جوانان نخبه به عنوان موتور محرک و انرژی تمام نشدنی و بخشی از سرمایه های کشور می توانند با رشد عقلانیت و خرد با ارتباطات فرهنگی به بازیابی تمدن اصیل خود کمک کنند و در مسیر توسعه فرهنگی بین جوانان ایران و عرب فاصله ها کم شود.

در ادامه حجت الاسلام تسخیری رییس مرکز بین المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: با توجه به اهمیت گفت‌وگو بین جوانان عرب و ایران و ادعای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی که توانایی ارائه این تمدن را داریم گفتگو به عنوان مبنای اساسی زندگی بشری است .

وی با اشاره به اهمیت و نقش گفت‌وگو بیان داشت: گفت‌وگو اساس بقای حیات بشریت و وسیله ای برای رساندن پیام الهی به بشریت است بدون گفتگو، حیات برای انسان وجود ندارد و استفاده از زبان گفت‌وگو از زمان پیامبر اکرم در مواجه با دشمنان اسلام در میراث فرهنگی ما وجود داشته و گفت‌وگو وسیله ای یرای برنده شدن نبوده بلکه تبیین حقانیت است و اهمیت این گفتگو در تبادل با جهان عرب جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا در مسیر اهداف کشورهای اسلامی اشتراکات فرهنگی زیادی وجود دارد و نباید در این راستا به دنبال اختلافات کوچک باشیم..

وی با بیان اینکه فرهنگ مقوله‌ای است که جوانان نقش مهمی در انتقال فرهنگی دارند و اساس حرکت یک جامعه چه در زمینه اندیشه نظری و چه عملی است گفت: توانمندی‌های بسیار خوبی در زمینه های استراتژیک و اقتصادی در کشورهای ایران و جهان عرب وجود دارد که برای بهره گیری از این ظرفیت ها باید از بحث‌های نژاد پرستانه دوری کرد.

در ادامه روح الله بیات، معاون بین‌الملل دانشگاه در همایش بین‌المللی با موضوع جایگاه جوانان ایران و عرب در گفت و گوهای فرهنگی اظهار کرد: جوانان ایران و عرب با وجود اشتراک‌های تاریخی، سرزمینی و فرهنگی قابل توجه، درک مناسبی از یکدیگر نداشته و این موضوع، واگرایی بزرگی را به خصوص در دهه های اخیر ایجاد کرده که ریشه در ناسیونالیسم افراطی دارد.

وی با آسیب شناسی این مساله، علت اساسی را در ناسیونالیسم افراطی که در قالب پان ایرانیسم و پان عربیسم خود را نشان داده، معرفی و ادامه داد: وجود اختلاف‌های مذهبی و فقدان راهبردهای موثر در ایجاد اتحاد بین مسلمانان نیز از دیگر ریشه های این مشکلات است.

به گفته وی، عاقبت ناسیونالیسم در ایران با ظهور انقلاب اسلامی تحت تاثیر شدید قرار گرفته و به سمت آرمان خواهی و وحدت در جهان اسلام حرکت کرد اما نقشه دشمنان اسلام، دو کشور ایران و عراق را به مدت ۸ سال رو در روی یکدیگر قرار داد.

وی با اشاره به اینکه زندگی بشر در دهه های آینده تحت تاثیر جهانی شدن وسیع قرار می گیرد، افزود: جوانان مسلمان ایران و عرب با حفظ و تعمیق اشتراک های دینی خود می توانند نیروی جدیدی را در این شرایط ایجاد کنند که در تعاملات جهانی صبغه فرهنگی خود را با اتکا بر آموزه های مستحکم دینی تقویت و باعث پیوند سریع ملکولی فرهنگی جوانان آنان شود.

بیات افزود: گفتمان جهانی شدن و انواع آینده‌های مورد انتظار در روابط جوانان ایرانی و عرب بستگی به شکل‌گیری جریان های اصلی در جهان، سیاستگذاری ها و نیز پشتوانه‌های فکری و علمی نیروهای جوان در هر یک از این دو جامعه دارد.

وی با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در ایجاد الگوهای رفتاری متناسب با آینده مطلوب در روابط بین جوانان ایرانی و عرب، یادآور شد: دانشگاه ها در مفهوم ذاتی خود نهادهایی با کارکردها و محصولات بین المللی محسوب می‌شوند.

این مسئول ادامه داد: طول مدت تحصیل یک دانشجوی ایرانی و عرب بدون شک امکان تعاملات آتی سازنده را بین افراد، جوامع و نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به وجود می آورد.

بیات افزود: ایجاد اتحادیه‌های علمی، فرهنگی و فناوری بین جوانان ایران و عرب در دانشگاه‌های هر دو سمت یک اقدام اساسی و نهادی برای رسیدن به منافع و درک مشترک و ایجاد پیوندهای عمیق در محیط های بین المللی تلقی می شود.

وی، تقویت همکاری های فرهنگی بین جوانان ایرانی و عرب را از جمله فرایندهای همکاری دانشگاهی روابط جوانان ایران و عرب دانست و گفت: این اقدام را می‌توان از طریق انجمن های دوستی بر محور فرهنگ و هنر مشترک، آموزش زبان فارسی و عربی در دانشگاه‌های دو طرف، تبادل دانشجویان در زمینه‌های علمی، فرهنگی و گردشگری براساس نسل های اول و دوم دانشگاهی انجام داد.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه ایجاد واحدهای تحقیقات علمی، پژوهشی مشترک با هدف حل مسایل علمی، تاسیس واحدهای علم و فناوری مشترک و تولید محصول مشترک را نیز از دیگر فرایندهای همکاری ها اعلام کرد.