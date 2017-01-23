۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

هفته هجدهم لیگ برتر؛

اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با گسترش/ رضائیان نمیکت نشین است

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با گسترش فولاد تبریز در هفته هجدهم لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گسترش فولاد تبریز خواهد رفت. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یازده بازیکن اصلی خود را برای این مسابقه انتخاب کرد.

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، صادق محرمی، حسین ماهینی، کمال کامیابی نیا، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، وحید امیری، علی علیپور و مهدی طارمی یازده بازیکن پرسپولیس در ترکیب اولیه هستند.

فرشاد احمدزاده که در بازی گذشته پرسپولیس برابر فولاد به خاطر محرومیت غایب بود، در بازی امروز جایگزین مسلمان محروم شده است.

همچنین صادق محرمی جوان با عملکرد خوبی که در بازی برابر فولاد داشت، امروز هم در ترکیب ثابت قرار گرفته است تا رضائیان نیمکت نشیین وی باشد.

