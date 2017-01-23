به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران این جشنواره به تفکیک ۹ رشته اصلی و یک بخش ویژه در سه موضوع به شرح زیر است:

دبیر هیئت‌داوران: علی فروزفر

کارگروه‌­ها:

۱ – کارگروه برنامه‌­های یکپارچه و جامع تبلیغاتی

سرگروه: ناصر پاشاپور

اعضای گروه: امیر بختایی، استاد مجید بلوچ، ناصر پاشاپور، دکتر کامبیز حیدرزاده، ماکان مهرپویا.

۲ – کارگروه تبلیغات مستقیم و حمایتی

سرگروه: دکتر علی فروزفر

اعضای گروه: مصطفی اسدالهی، سیدجواد پورمیرغفاری، دکتر محمد خرم، فریدالدین عطار، پویا غزنوی، استاد علی فروزفر و دکتر فرزاد مقدم.

۳ – کارگروه تبلیغات چاپی و محیطی

سرگروه: دکتر صفا صیرفی

اعضای گروه: مسعود اسعدی، شهرزاد اسفرجانی، دکتر ساعد جنانی زاویه، دکتر محمدرضا دوست محمدی، دکتر صفا صیرفی، استاد بهرام کلهرنیا، مهدی عابدینی و استاد سیدکاظم نورهاشمی.

۴– کارگروه تبلیغات دیداری و شنیداری

سرگروه: سید احمد تقوی پویا

اعضای کارگروه: علیرضا احمدی، سعید احمدی، پویا بادکوبه، شهنام بیگلو، سید احمد تقوی پویا، مازیار حبیبی نیا، پژمان فخاریان، استاد سیدغلامرضا موسوی، دکتر سیدمحمد موسوی، استاد داریوش مهرجویی، مجتبی محمدیان، دکتر تژا میرفخرایی.

۵– کارگروه فعالیت­های روابط عمومی

سرگروه: دکتر داود زارعیان

اعضای گروه: مینا بینا، استاد قربانعلی پورمرادیان، آرام رشیدی، دکتر داود زارعیان، سیدشهاب سیدمحسنی، جواد قاسمی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر حسن نصیری قیداری و امیرحسین نوریان.

۶ – کارگروه فعالیت­های دیجیتال

سرگروه: استاد محمدرضا محمدی­فر

اعضای گروه: آرش افشین، سعید رحمانی، محمد جنگجو، آرش صالحی، و محمدرضا محمدی­فر

۷-کارگروه طراحی و برندینگ

سرگروه: دکتر محمد بلوریان تهرانی

اعضای کارگروه: دکتر امیر اخلاصی، دکتر محمد بلوریان تهرانی، آرش سلطانعلی، دکتر عظیم فضلی­پور، بابک کاظمی، رضا گنجوی و نژده هوانسیان

۸ – کارگروه مطالعات و تحقیقات مرتبط با تبلیغات

سرگروه: دکتر کامبیز حیدرزاده

اعضای کارگروه: پریسا پروشانی، دکتر کامبیز حیدرزاده، پرویز درگی، ایرج قره­داغی و دکتر اقبال دولتشاهی

۹-­ کارگروه داوری بخش ویژه:

سرگروه: دکتر مجتبی آقایی

اعضای کارگروه: دکتر مصطفی اسلامی، دکتر بهنود اله­وردی نیک، دکتر محمود دهقان، دکتر ابوالفضل رفیع، ایرج قره­داغی، استاد علی فروزفر، دکتر سید مجتبی علوی