به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جشنواره نوآوری و کسب‌وکار خواجه نصیر (INNOCUP ۲۰۱۷) توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی کلید خورده است که با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی برگزار خواهد شد.

جشنواره نوآوری و کسب‌وکار، به اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی راه‌اندازی شده است و بر دو مقوله «نوآوری و کسب‌وکارهای فناورانه» تاکید دارد.

این جشنواره برنامه محوری دانشگاه در حوزه کارآفرینی به شمار می‌رود. جشنواره نوآوری و کسب‌وکار بستری برای ارائه دستاوردهای فنی و پژوهشی دانشجویان، اساتید، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، کارآفرینان و صاحبان ایده‌های کسب‌وکار است.

اینوکاپ فرصتی برای طرح نیازمندی‌های صنعت که در نهایت از رهگذر سرمایه‌گذاری صنعت در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، فرصتی را برای همکاری مؤثر و نظام‌مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد. در طی مراحل این جشنواره، شرکت‌کنندگان با مفاهیم و اصول شکل‌گیری و مدیریت کسب‌وکار و تمرین عملی آنها بر مبنای ایده‏ محوری و فناورانه آشنا می‌شوند و در محیطی رقابتی نسبت به آماده‌سازی طرح خود به منظور ارائه به نهادها و اشخاص سرمایه‌گذار اقدام خواهند کرد.

خروجی نهایی جشنواره، طرح‌های برتری است که ضمن برخورداری از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه و سایر نهادهای حامی، امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌های خطرپذیر و سایر سرمایه‌گذاران به منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت.