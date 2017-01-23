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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

با هماهنگی با حراست ؛

بخش حقوقی استقلال مامور تایید صلاحیت مشوقین شد

بخش حقوقی استقلال مامور تایید صلاحیت مشوقین شد

با حکم سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال تایید صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای مشوقین باشگاه برعهده بخش حقوقی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد پس از اعتراض هماهنگ هفته قبل برخی مشوقین  استقلال در صفحات مجازی و انتقادهایی که نسبت به مدیر عامل استقلال داشتند، معاون حقوقی باشگاه استقلال مامور به شناسایی و صدور کارت برای مشوقین این باشگاه شده است.

سایت باشگاه استقلال در این رابطه اعلام کرد که حکم جدیدی برای شناسایی و رسمی شدن مشوقین توسط مدیر عامل باشگاه استقلال به بخش حقوقی صادر شده است.

این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای محسن بزرگی
معاون حقوقی و انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال
نظر به اهمیت ساماندهی هواداران و مشوقین و نظام مند کردن شناسایی هواداران، تایید صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای مشوقین، بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود اقدامات وزیر ساختهای لازم را تامین و با هماهنگی حراست نسبت به تایید صلاحیت مشوقین و صدور کارت شناسایی و نظارت مستمر بر رفتار آنها مبادرت نمایید. مقتضی است گزارش ماهیانه پیشرفت کار به اینجانب ارائه گردد.»

کد مطلب 3885404

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