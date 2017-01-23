بخش حقوقی استقلال مامور تایید صلاحیت مشوقین شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد پس از اعتراض هماهنگ هفته قبل برخی مشوقین استقلال در صفحات مجازی و انتقادهایی که نسبت به مدیر عامل استقلال داشتند، معاون حقوقی باشگاه استقلال مامور به شناسایی و صدور کارت برای مشوقین این باشگاه شده است.

سایت باشگاه استقلال در این رابطه اعلام کرد که حکم جدیدی برای شناسایی و رسمی شدن مشوقین توسط مدیر عامل باشگاه استقلال به بخش حقوقی صادر شده است.

این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای محسن بزرگی

معاون حقوقی و انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال

نظر به اهمیت ساماندهی هواداران و مشوقین و نظام مند کردن شناسایی هواداران، تایید صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای مشوقین، بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود اقدامات وزیر ساختهای لازم را تامین و با هماهنگی حراست نسبت به تایید صلاحیت مشوقین و صدور کارت شناسایی و نظارت مستمر بر رفتار آنها مبادرت نمایید. مقتضی است گزارش ماهیانه پیشرفت کار به اینجانب ارائه گردد.»