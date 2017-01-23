سروش هفتگی با سالار عقیلی و پرونده فیلم فجر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره هزار و ششصد و پنجاه و چهارم هفته نامه سروش به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

گفتگوی مشروح با سالار عقیلی از دوران هنرستان موسیقی تا همین روزهای این هنرمند از جمله گفتگوهای این شماره مجله پیش روست که روی جلد آن رفته است. بررسی لزوم و امکان‌سنجی نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی برنامه‌های هیجانی تلویزیون و مروری‌بر خاطرات ثبت شده از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آرشیو سروش هم از دیگر مطالب این شماره است.

این شماره هفته نامه سروش همچنین با پرونده ویژه استقبال از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر منتشر شده است. بررسی کارنامه سی و چهاردوره برگزاری جشنواره فیلم فجر، بازخوانی داستان سیمرغ و بررسی آثار نمایندگان ۵ نسل از سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره سی و پنجم از مطالب ویژه این پرونده است.

تازه ترین ابزارهای فن آوری روز و حقایقی در خصوص شبکه های اجتماعی هم از مطالبی هستند که در این شماره سروش هفتگی چاپ شده اند.

صحبت های غلامرضا تختی در دهه ۴۰، روایتی از روزهای پر التهاب سال ۵۷ و بازخوانی شماره ۳۱ تا ۴۰ مجله سروش هم از دیگر مطالب این مجله هستند.

شماره ۱۶۵۴ هفته نامه سروش با ۶۸ صفحه و قیمت ۴۰ هزار ریال روی پیشخوان کیوسک های مطبوعاتی کشور آمده است.