پیشروی ارتش سوریه در دیرالزور/تداوم درگیری ها در تدمر و وادی بردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در مبارزه با گروه های تروریستی و مسلح ادامه می دهند.

در همین راستا، یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه در منطقه «المقابر» در جنوب شهر دیرالزور پیشروی جدیدی داشته اند و بر یکی از تپه ها در این منطقه مسلط شده اند. همچنین تروریست ها را در منطقه المعامل و سریه جنید محاصره کرده و ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند و ادوات و تجهیزات آنها را منهدم کردند.

به علاوه جنگنده های سوری نیز مواضع تروریست های داعش را در حومه فرودگاه نظامی دیرالزور، شهرهای المیادین و موحسن و منطقه البولیل در حومه شرقی دیرالزور و روستاهای الجفره و المریعیه و اطراف میدان بانوراما هدف حملات خود قرار داده و منهدم کردند.

درگیری ها میان ارتش سوریه با تروریست های داعش در شهر باستانی تدمر در حومه فرودگاه نظامی التیفور نیز با شدت ادامه دارد.

به علاوه درگیری ها میان نیروهای سوریه با عناصر گروه موسوم به جبهه فتح الشام در وادی بردی و چشمه فیجه در حومه دمشق نیز ادامه دارد و ارتش سوریه مواضع گروه های مسلح را هدف حملات موشکی قرار می دهد.

ارتش سوریه همچنین مواضع گروه های مسلح در کوه الاکراد در حومه شمالی لاذقیه را هدف حملات توپخانه ای و موشکی قرار داد.