به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی بعد از شکست یک بر صفر عصر امروز دوشنبه سیاه جامگان برابر سایپای تهران گفت: راجع به مسائل فنی هیچ صحبتی ندارم بکنم، متاسفانه داور آنقدر افتضاح قضاوت کرد که نیازی نیست راجع به مسائل فنی صحبت کنم.

وی تاکید کرد: توپ به دست خلعتبری خورده، داور وسط ابتدا آن را هند می گیرد اما داور کنار که ۵۰ متر فاصله دارد به راحتی گل را می پذیرد و زرگر هم اشتباه او را با قبول کردن این صحنه تکرار می کند.

سرمربی سیاه جامگان در ادامه خاطرنشان کرد: اگر حرفی راجع به داوری بزنید، فردا باید محروم شوید و می گویند که ما علیه داوری صحبت کرده ایم، مگر می شود همه داوری ها سهواً اشتباه باشد. حتی یک نابینا هم متوجه شد که توپ به دست خلعتبری خورده اما نمی دانم چطور داوران این دیدار متوجه این قضیه نشده اند.

وی ادامه داد: روی سخن من با جناب کامرانی فر و اصفهانیان است که به من تاکید داشتند به جای اینکه راجع به داوری صحبت کنی تیمت را درست کن. اینجا باید بگویم به خدا من تیمم را درست کرده ام، این داوری هاست که درست نمی شود و این اشتباه باعث شد تا تیم ما که بالاتر از سایپا بود حالا دو پله پایین تر از سایپا باشد و من نمیدانم دیگر چه باید بگویم!

عزیزی در ادامه تاکید کرد: واقعاً از این وضعیت خسته شده ایم، در دو بازی گذشته هم چنین اتفاقی برای ما افتاد. مقابل ماشین سازی هم یک پنالتی ما را نگرفتند و من نمی دانم چه خصومتی با من یا با سیاه جامگان دارند که این چنین برای ما قضاوت می کنند.

سرمربی سیاه جامگان در خصوص مسائل فنی این بازی نیز گفت: تیم ما در انتهای جدول است و ما تلاش می کنیم به همراه بچه ها تیم را از خطر سقوط نجات دهیم اما این قضاوت ها باعث شده تا تمرکز خود را از دست داده و درچند بازی که می توانستیم امتیازات لازم را کسب کنیم، با اشتباهات داوری به قعر جدول سقوط کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدوارم کادر داوری این بازی امشب خواب راحتی داشته باشد. اگرچه می دانم آنها خوب می خوابند و هیچ نگران این قضیه نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا میثم حسینی در لیست بازی برابر سایپا نبود، گفت: حسینی به ما گفت مصدومم و ما هم او را با خود به تهران نیاوردیم.

سرمربی سیاه جامگان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از او پرسید او به شما گفت مصدوم است، یا شما تشخیص دادید که دچار مصدومیت شده است؟ خنده ای کرد و گفت: برای ما مهم نیست که او می آید یا نه، او گفت مصدومم و من هم گفتم نیازی نیست با ما به تهران بیایی.