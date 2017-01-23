۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

ادموند بزیک:

درخواست تراکتوری‌ها خنده‌دار است/ پرسپولیس قهرمان خواهد شد

مهاجم پیشین پرسپولیس با بیان اینکه در هیچ جای دنیا از اوایل نیم فصل بازیها به صورت همزمان برگزار نخواهد شد گفت: درخواست تراکتورسازی خنده‌دار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ادموند بزیک در حاشیه پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل گسترش فولاد تبریز گفت: بازی خوبی از قرمز پوشان شاهد بودیم و معتقدم این تیم در پایان فصل قهرمان لیگ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نیمه اول بازی پرسپولیس چندان چنگی به دل نزد اما در نیمه دوم آنها بازی به مراتب بهتری از خود ارائه دادند و توانستند به یک برد شیرین دست یابند.

مهاجم پیشین پرسپولیس گفت: همیشه قرار نیست یک تیم خوب بازی کند و نتیجه بگیرد. گاهی هم می شود خیلی خوب نبود اما به پیروزی رسید.

بزیک در خصوص درخواست تراکتورسازی برای بازیهای همزمان با پرسپولیس گفت: درخواست تراکتوری ها بسیار خنده دار است. در هیچ جای دنیا رسم نیست که در اوایل فصل بازیها همزمان برگزار شود و طبق قوانینی که در دنیا وجود دارد در ۴ هفته پایانی تمامی بازیها به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

وی در پایان و در پاسخ  به این پرسش که دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس چقدر می تواند در قهرمانی یکی از دو تیم تاثیرگذار باشد گفت: پرسپولیس در حال حاضر هم گامهای بهتری برای قهرمانی برداشته و من اعتقاد دارم که این بازی فینال زودرس لیگ خواهد بود.

