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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۱

عضو هیات مدیره پرسپولیس:

به ۳ امتیاز بازی با گسترش نیاز داشتیم/ واکنش به درخواست تراکتور

به ۳ امتیاز بازی با گسترش نیاز داشتیم/ واکنش به درخواست تراکتور

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: به ۳ امتیاز بازی با گسترش فولاد نیاز داشتیم و توانستیم از سد حریف بگذریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از پیروزی پرسپولیس برابر گسترش فولاد تبریز گفت: به ۳ امتیاز این بازی نیاز داشتیم تا از تراکتورسازی فاصله بگیریم. گسترش بسته بازی می کرد و خوشحالیم از اینکه توانستیم از سد این تیم بگذریم.

وی در رابطه با جذب مهاجم گفت: منتظر نظر برانکو هستیم تا گزینه او را بررسی و نظر او را اعمال کنیم.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در خصوص درخواست تراکتورسازی برای تغییر زمان مسابقات لیگ، گفت: ما نباید در مورد این تصمیم بگیریم سازمان لیگ باید تصمیم بگیرد. برای پرسپولیس هیچ فرقی ندارد چه زمانی بازی کند. 

گرشاسبی تاکید کرد: با این ترکیب هجومی که پرسپولیس دارد هیچ تیمی نمی‌تواند راحت مقابل ما بازی کند.

کد مطلب 3885613

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