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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

داریوش شجاعیان:

از طریق رسانه ها متوجه پیشنهاد استقلال و پرسپولیس شدم

از طریق رسانه ها متوجه پیشنهاد استقلال و پرسپولیس شدم

بازیکن تیم فوتبال فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: من از طریق رسانه ها متوجه پیشنهاد استقلال و پرسپولیس برای خودم شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش شجاعیان در رابطه با دیدار تیمش برابر پرسپولیس که با شکست یک بر صفر گسترش فولاد همراه بود، گفت: ما همه تلاشمان را در این بازی برای گرفتن امتیاز کردیم و پرسپولیس از تنها موقعیتی که داشت موفق شد به گل برسد. امیدوارم که در هفته های آینده بتوانیم با نتایج خوب این شکست را جبران کنیم.

وی در رابطه با اینکه گفته می شد گسترش می خواهند برای تراکتورسازی بازی کند گفت: ما تلاشمان را کردیم و در هفته های آینده سعی می کنیم با پیروزی این شکست را جبران کنیم.

شجاعیان در رابطه با وضعیت قراردادش با گسترش فولاد و همچنین دریافت پیشنهادهایی از استقلال و پرسپولیس ادامه داد: من دو سال دیگر با گسترش قرارداد دارم و از طریق رسانه ها متوجه پیشنهاداتی می شدم که به من ارائه می شد و من خودم در جریان هیچ پیشنهادی نبودم.

وی در پایان در رابطه با اینکه آیا باشگاههای پرسپولیس و استقلال با مدیر برنامه های هم مذاکره نکردند گفت: من مدیر برنامه ندارم.

کد مطلب 3885686

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