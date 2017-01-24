آماده سازی ۸۰ درصدی مجموعه باغ موزه دفاع مقدس دزفول

سرهنگ بهزاد جولایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۴ سال اخیر، اجرای طرح احداث باغ موزه دفاع مقدس به دلیل وقفه ای که در تخصیص اعتبارات از سوی دولت رخ داد، تکمیل نشد.

وی افزود: بنابراین طرح احداث باغ موزه دفاع مقدس و موزه مسقف آن در حال حاضر با روند کندی که در تمام این سالها داشته نزدیک به ۸۰ درصد است.

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول عنوان کرد: با وجود این، سایر قسمت های باغ موزه از جمله کتابخانه تخصصی دفاع مقدس با چهار هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس که کارهای پژوهشی را در حوزه صوت، تصویر، نسخ خطی، خاطرات نویسی و دست نوشته های شهدا انجام می‌دهد و سالن آمفی‌تئاتر هم اکنون دایر است که خدمات خوبی در زمینه تاریخ شفاهی، نقش ادارات در دفاع مقدس و مقاومت دزفول به جامعه ارائه می‌دهند.

سرهنگ جولایی تصریح کرد: بخش جمع‌آوری و نگهداری اسناد دفاع مقدس نیز در این مرکز فرهنگی فعال است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز در بخش سخت افزاری باغ موزه به دلیل موانع موجود و قطع اعتبارات از ناحیه دولت به طول انجامید، تاکید کرد: مقرر شده تا با اعتباری که از سوی استانداری تخصیص یافته بخش سخت‌افزاری باغ موزه تا سال آینده تکمیل شود.