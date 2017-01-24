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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۵

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول خبرداد:

آماده سازی ۸۰ درصدی مجموعه باغ موزه دفاع مقدس دزفول

آماده سازی ۸۰ درصدی مجموعه باغ موزه دفاع مقدس دزفول

دزفول- مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول از آماده سازی حدود ۸۰ درصدی پروژه ساخت مجموعه باغ موزه دفاع مقدس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهزاد جولایی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۴ سال اخیر، اجرای طرح احداث باغ موزه دفاع مقدس به دلیل وقفه ای که در تخصیص  اعتبارات از سوی دولت رخ داد، تکمیل نشد.

وی افزود: بنابراین طرح احداث باغ موزه دفاع مقدس و موزه مسقف آن در حال حاضر با روند کندی که در تمام این سالها داشته نزدیک به ۸۰ درصد است.  

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول عنوان کرد: با وجود این، سایر قسمت های باغ موزه از جمله کتابخانه تخصصی دفاع مقدس با چهار هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس که کارهای پژوهشی را در حوزه صوت، تصویر، نسخ خطی، خاطرات نویسی و دست نوشته های شهدا انجام می‌دهد و سالن آمفی‌تئاتر هم اکنون دایر است که خدمات خوبی در زمینه تاریخ شفاهی، نقش ادارات در دفاع مقدس و مقاومت دزفول به جامعه ارائه می‌دهند. 

سرهنگ جولایی تصریح کرد: بخش جمع‌آوری و نگهداری اسناد دفاع مقدس نیز در این مرکز فرهنگی فعال است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز در بخش سخت افزاری باغ موزه به دلیل موانع موجود و قطع اعتبارات از ناحیه دولت به طول انجامید، تاکید کرد: مقرر شده تا با اعتباری که از سوی استانداری تخصیص یافته بخش سخت‌افزاری باغ موزه تا سال آینده تکمیل شود.

کد مطلب 3885770

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