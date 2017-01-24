واکنش عضو هیات مدیره استقلال به محرومیت باشگاه از سوی فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، تعلل باشگاه استقلال در پرداخت بدهی چهار بازیکن خارجی سرانجام کار خودش را کرد و فیفا در نامه ای به این باشگاه اعلام کرد که استقلالی ها حق فعالیت در بازار نقل و انتقالات را ندارند.

در واقع با این حکم، خریدهای جدید استقلال از جمله آندرانیک تیموریان و سرور جباروف هم نمی توانند در نیم فصل دوم و در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند تا علیرضا منصوریان با چالش جدیدی مواجه شود.

این در حالی است که سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در جلسه روز گذشته هیات مدیره اعلام کرده بود این مشکل حل شده است.

حسن زمانی یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال با ابراز بی اطلاعی از حکم فیفا برای این باشگاه، گفت: در جلسه روز گذشته آقای افتخاری گزارشی در اینباره ارائه و اعلام کرد که پرداخت بازیکنان خارجی به موقع انجام شده است. مدیرعامل تاکید کرد که باشگاه مشکلی ندارد.

وی درباره اینکه راهکار باشگاه برای حل این مشکل چیست و آیا گرفتن وکیل ایتالیایی برای رفع این محرومیت صحت دارد؟ گفت: در جریان این موضوع نیستم. همانطور که گفتم روز گذشته آقای افتخاری اعلام کرد مشکل تیموریان و جباروف حل شده و پرداخت بازیکنان خارجی انجام شده است.