شوک دوم به استقلال/ تردید شهباززاده برای آبی پوش شدن

به گزارش خبرنگار مهر، استقلالی‌ها که صبح خود را با یک شوک بزرگ شروع کردند، هنوز شوک اول را هضم نکرده شوک دوم را هم متحمل شدند. دومین شوک به آبی‌های پایتخت، تردید سجاد شهباززاده برای بازگشت به تیم سابقش است.

در حالی که گمانه زنی های بازگشت شهباززاده به استقلال می‌رفت تا رنگ واقعیت به خود بگیرد، با انتشار خبر محرومیت این باشگاه از نقل و انتقالات زمستانی، بازیکن مزبور را نیز برای بازگشت به تیم سابقش به شدت دچار تردید شد.

شهباززاده رضایتنامه‌اش را از باشگاه آلانیا اسپور گرفته و گویا با باشگاه سابقش برای بازگشت به توافق نهایی رسیده بود. اما این مشکل پیش آمده برای استقلالی‌ها باعث شد تا مهاجم سابق شان برای بازگشت به این تیم مردد شود.

از تراکتورسازی بعنوان یکی دیگر از تیم هایی که به جذب این بازیکن اصرار دارد یاد می شود.