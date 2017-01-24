دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

سرهنگ شهرام قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر سه شنبه ۱۵۰ دانش آموز مدارس دخترانه شهرستان شفت در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان به مدت چهار روز از این مناطق بازدید می کنند، افزود: اروندکنار، هویزه، شلمچه و... از جمله مناطقی هستند که مورد بازدید این دانش آموزان قرار می گیرند.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به اینکه انتقال آرمان، اهداف، و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه یکی از مهم ترین اولویت ها و وظایف مسئولان نظام مقدس اسلامی است، گفت: اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس یکی از این راهکارها برای انتقال این فرهنگ است.

وی اجرای برنامه های فرهنگی، بازگویی خاطرات رزمندگان، ایثارگران و شهدا و...توسط راویان بخشی از برنامه های این اعزام ها عنوان وتصریح کرد: آشنایی و آگاهی نسل جوان جامعه با رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان های شهدا از اهداف اعزام این کاروان ها محسوب می شود.