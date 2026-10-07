تمرکز ویژه بانک مسکن بر مسکن استیجاری و نهضت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان، در بازدید از پروژه ۸۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر اراک، در گفتگو با جمعی از خبرنگاران، با اشاره به مشارکت بانک مسکن در بخشی از این پروژه گفت: بانک مسکن در سطح کشور آمادگی دارد برای تمامی پروژه‌های نهضت ملی مسکن که به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد رسیده‌اند، تسهیلات متمم را تا سقف ۸۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد پرداخت کند.

وی گفت: این موضوع به تمامی مدیریت‌های شعب بانک مسکن در کشور ابلاغ شده است تا در صورت تایید پیشرفت فیزیکی، تامین اعتبار لازم صورت گیرد.

مدیر عامل بانک مسکن در خصوص پروژه ۸۱۱۲ واحده نهضت ملی در شهر اراک و مشارکت بانک مسکن در پروژه ۲۴۰۰ واحدی آرش آرمه این مجموعه گفت: بررسی‌های میدانی از وضعیت این پروژه‌ها حاکی از پیشرفت فیزیکی متفاوت در فازهای مختلف است، به طوری که فاز اول با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی، در مرحله انتخاب واحد توسط متقاضیان قرار دارد.

متقاضیان به زودی سایر واحدهای پروژه را انتخاب می‌کنند

وی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از متقاضیان ضمن بازدید از واحدها، فرآیند انتخاب واحد خود را تکمیل کرده‌اند و مابقی متقاضیان نیز بر اساس اولویت‌بندی و امتیازات کسب‌شده، طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، در حال طی کردن این مراحل هستند.

دکتر خورسندیان گفت: فاز دوم از پروژه به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد رسیده است و برنامه‌ریزی لازم برای آغاز فرآیند انتخاب واحد برای متقاضیان این فاز در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد، و سایر فازهای این مجموعه با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد، هم‌اکنون در مرحله سفت‌کاری و سایر عملیات اجرایی قرار دارند و با جدیت در حال تکمیل هستند.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، روند پرداخت تسهیلات به این پروژه‌ها تاکنون مطلوب بوده و نقدینگی مورد نیاز به موقع تزریق شده است. در راستای تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تر از واحدها، اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات متمم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت ۸۵ درصدی فاز اول پروژه و رسیدن فاز دوم به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد، تمهیدات لازم برای افزایش سقف تسهیلات از مبالغ پیشین (۵۵۰ و ۶۵۰ میلیون تومان) به سقف ۸۵۰ میلیون تومان (تسهیلات متمم) فراهم شده است. این اقدام با هدف تسریع در روند ساخت، تامین نقدینگی بیشتر و کمک به تکمیل پروژه‌ها انجام می‌شود تا واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده تحویل به متقاضیان شود.

تامین مالی 5800 میلیارد تومانی نهضت ملی استان مرکزی

دکتر خورسندیان تصریح کرد: در استان مرکزی برای ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی قرارداد منعقد شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. از این تعداد، ۷ هزار و ۳۰۰ واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

وی ادامه داد: از کل مبلغ قراردادها، ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است که این میزان تخصیص، یکی از بالاترین ارقام در شبکه بانکی کشور برای یک استان محسوب می‌شود.

206هزار واحد نهضت ملی در کل کشور تحویل داده شد

دکتر خورسندیان در ادامه به آمار کشوری طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن تاکنون برای ۳۹۸ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور قرارداد منعقد کرده که این رقم معادل ۵۰ درصد کل قراردادهای شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن است. مبلغ کل قراردادها حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته و برای ۲۰۶ هزار واحد نیز فروش اقساطی انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده بانک مسکن خاطرنشان کرد: علاوه بر نهضت ملی مسکن، تمرکز ویژه‌ای بر روی طرح‌های استیجاری داریم. در راستای مصوبات شورای عالی مسکن، برای ۱۲۰۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌ها و زوج‌های جوان که برای نخستین بار قصد سکونت دارند، مشارکت داشته‌ایم و اولویت‌بندی برای سرپرستان خانوار و زوج‌های جوان در دستور کار تامین مالی بانک قرار دارد.