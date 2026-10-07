رویداد تخصصی «صبا» در خراسان جنوبی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی شامگاه چهارشنبه، رویداد تخصصی «صبا» با محوریت تسهیل امر ازدواج و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و جمعی از فعالان و کنشگران این حوزه در خراسان جنوبی آغاز به کار کرد.

این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت‌های پنهان مردمی، ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان فعالان حوزه ازدواج و انتقال تجربه‌های موفق واسطه‌گری در حال برگزاری است

در این رویداد، ظرفیت مجموعه‌های مردمی و افرادی که در زمینه واسطه‌گری و تسهیل ازدواج فعالیت دارند، مورد توجه قرار گرفته و زمینه‌ای برای تبادل تجربه و تقویت همکاری میان این افراد فراهم شده است.

فرهنگ‌سازی و تسهیل ازدواج از محورهای اصلی رویداد «صبا» است و بر استفاده از ظرفیت کنشگران اجتماعی و مردمی برای حمایت از ازدواج جوانان تأکید دارد.

این رویداد دو روزه با تکیه بر آموزه‌های دینی درباره اهمیت ازدواج، تلاش دارد ظرفیت‌های موجود در جامعه را برای کمک به شکل‌گیری ازدواج و فراهم کردن زمینه آن شناسایی و تقویت کند.