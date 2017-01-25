مساجد باید مدافعان واقعی انقلاب اسلامی را تربیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره برترین‌های مساجد کشور اظهار داشت: امروز بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی انتظار این است که کارکردهای مسجد رو به پیشرفت باشند و این حرکت استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به نقش آفرینی مساجد در ابعاد مختلف افزود: مساجد در بعد فردی و اجتماعی نقش آفرینی می کنند و این نقش آفرینی در بعد اجتماعی ریشه در صدر اسلام دارد؛ جایگاه مسجد از روزهای شکل گیری اسلام به عنوان مرکز عبادت، اقدامات فرهنگی، تعاملات سیاسی، رونق اقتصادی و رسیدگی به احوالات مردم از جمله نقش های مردم در جوامع اسلامی بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: ریشه فعالیت های ۸ سال دفاع مقدس از مساجد شکل گرفت و مساجد کانون انسجام بخشی ملی است که همگان باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

غیب پرور با اشاره به فعالیتهای مساجد در جامعه ادامه داد: مساجد محل جذب جوانان، انسان سازی، مرکز تجمع مومنین، تبادل معارف دینی و شاهراه ترقی و تکامل است. مسجد مکان دنیایی مردم است که همه باید از صفا و پاک بودن آن احساس آرامش روحی و جسمی کنند و از بعد اجتماعی باید محل خدمت رسانی به منطقه، محله و حتی شهرکها باشد.

وی با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مساجد گفت: یک مسئله دیگر در مورد مسجد هسته مقاومت است؛ وقتی صحبت از مقاومت می شود همه ذهن ها به سمت مقاومت نظامی می رود اگرچه مقاومت نظامی نیز مد نظر است اما مقاومت اصلی فرهنگی است اگر حصار و خاکریز فرهنگی در کشور سست باشد همه چیز از دست می رود.

رئیس سازمان بسیج تصریح کرد: بنده از روز اول اولویت کاری خود را با محوریت مساجد آغاز کردم؛ همه اقشار و گروه‌های بسیج در یک کفه و بسیج مساجد در کفه دیگر قرار دارد. این تفاوت در برنامه ریزی سال ۹۶ نیز باید لحاظ شود.

وی اظهار داشت: از الزامات موفقیت نقش آفرینی مساجد امام جماعت، پایگاه مقاومت بسیج، هیئت امنا و همگرایی بین ارکان مساجد است. تعاریف و برنامه های حوزه بسیج باید روان تر و با سهولت بیشتری در مساجد پیگیری شود، مساجد باید به هسته های علمی، جهاد، خدمت رسانی، صندوق های قرض الحسنه، فعالیت های فرهنگی و رفع معیشت مردم تبدیل شوند تا در طراز انقلاب اسلامی قرار بگیرند.

غیب پرور عنوان کرد: مساجد باید بتوانند انسان، مدافع واقعی انقلاب اسلامی، منتظر واقعی امام زمان(عج) و مدافع حریم ولایت را تربیت کنند. بسیج طرحی را برای فعالیت و توسعه حضور مساجد به مراجع و علما ارائه کرده است که قرار است با حضور سازمان اوقاف و دستگاه های موثر در حوزه رسیدگی به مسجد اجرا شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان اظهار داشت: بسیج به هیچ وجه ادعای در دست گرفتن مساجد را ندارد بلکه می خواهد همراه و همگام برای فعالیت بیشتر قدم بردارد.