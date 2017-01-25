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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان:

برگزاری بیش از ۳۰۰ برنامه در دهه فجر در مساجد سیستان و بلوچستان

برگزاری بیش از ۳۰۰ برنامه در دهه فجر در مساجد سیستان و بلوچستان

زاهدان - مسئول کمیته مساجد و تقریب مذاهب ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه توسط کانون‌های فرهنگی مساجد این استان در دهه فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی پودینه پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت دهه فجر با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه در کمیته مساجد و تقریب مذاهب ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان برای اجرا در مساجد شهرستان‌های استان قطعی شده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی می‌شود تعداد این برنامه‌ها به بیش از ۳۰۰ عنوان برسد.

وی افزود: کمیته ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان شامل ۲۱ کمیته است که دو کمیته تقریب مذاهب و مساجد آن در دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مستقر است.

وی گفت: مسجد پایگاهی مردمی است و درواقع مجری همه برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر که در مساجد برگزار می شود خود مردم هستند.

سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان افزود: به همین دلیل کمیته مساجد که یکی از کمیته‌های ۲۲ گانه ستاد دهه فجر استان است برنامه ریزی های خود را بر اصل مردم محوری بنا نهاده است.

وی گفت: تشریح دستاوردهای نظام و پاسخ به سوالات مردم توسط مدیران ادارات مختلف سطح استان یکی از برنامه‌های محوری دهه فجر امسال است که در ۵ مسجد از اهل سنت و ۵ مسجد از اهل تشیع برگزار کی شود.

وی با اشاره به اینکه کانون‌های فرهنگی مساجد متولی برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مساجد هستند، افزود: در حال حاضر ۱۱۴۴ کانون فرهنگی در سطح مساجد استان اعم از مساجد تشیع و تسنن فعال هستند که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۲۱ کانون دیگر هم اضافه خواهد شد.

حجت‌الاسلام پودینه تصریح کرد: برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن، جلسات پرسش و پاسخ مردم و مسئولان، برگزاری همایش دوچرخه‌سواری، برگزاری مسابقات فوتسال میان اعضای مساجد تشیع و تسنن، برگزاری یادواره شهدا، افتتاح کانون‌های فرهنگی جدید، افتتاح دو سالن کتابخانه، برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، نقاشی و خاطره‌نویسی و دیدار با خانواده شهدا از جمله مهمترین برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط کمیته مساجد و تقریب مذاهب استان در دهه فجر امسال است.

کد مطلب 3887485

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