برگزاری بیش از ۳۰۰ برنامه در دهه فجر در مساجد سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی پودینه پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت دهه فجر با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه در کمیته مساجد و تقریب مذاهب ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان برای اجرا در مساجد شهرستانهای استان قطعی شده و با توجه به برنامهریزی انجام شده پیشبینی میشود تعداد این برنامهها به بیش از ۳۰۰ عنوان برسد.
وی افزود: کمیته ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان شامل ۲۱ کمیته است که دو کمیته تقریب مذاهب و مساجد آن در دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان مستقر است.
وی گفت: مسجد پایگاهی مردمی است و درواقع مجری همه برنامههای ایامالله دهه فجر که در مساجد برگزار می شود خود مردم هستند.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان افزود: به همین دلیل کمیته مساجد که یکی از کمیتههای ۲۲ گانه ستاد دهه فجر استان است برنامه ریزی های خود را بر اصل مردم محوری بنا نهاده است.
وی گفت: تشریح دستاوردهای نظام و پاسخ به سوالات مردم توسط مدیران ادارات مختلف سطح استان یکی از برنامههای محوری دهه فجر امسال است که در ۵ مسجد از اهل سنت و ۵ مسجد از اهل تشیع برگزار کی شود.
وی با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی مساجد متولی برگزاری برنامههای فرهنگی در مساجد هستند، افزود: در حال حاضر ۱۱۴۴ کانون فرهنگی در سطح مساجد استان اعم از مساجد تشیع و تسنن فعال هستند که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۲۱ کانون دیگر هم اضافه خواهد شد.
حجتالاسلام پودینه تصریح کرد: برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن، جلسات پرسش و پاسخ مردم و مسئولان، برگزاری همایش دوچرخهسواری، برگزاری مسابقات فوتسال میان اعضای مساجد تشیع و تسنن، برگزاری یادواره شهدا، افتتاح کانونهای فرهنگی جدید، افتتاح دو سالن کتابخانه، برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقاشی و خاطرهنویسی و دیدار با خانواده شهدا از جمله مهمترین برنامههای در نظر گرفته شده توسط کمیته مساجد و تقریب مذاهب استان در دهه فجر امسال است.
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