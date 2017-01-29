به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلد مجموعه ترانه‌های باب دیلن با ترجمه رضوان صدقی‌نژاد به تازگی توسط نشر گل آذین منتشر و راهی بازار نشر شده است.

جلد اول این مجموعه که چندی پیش توسط همین مترجم و همین ناشر منتشر شد، مربوط به ترانه‌های دهه ۱۹۶۰ دیلن بود. دومین جلد این مجموعه ترانه‌های سروده شده طی سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ این شاعر را در بر می‌گیرد.

مسائل سیاسی، اجتماعی، ادبی و فلسفی از جمله موضوعاتی هستند که در ترانه‌های دیلن به چشم می‌خورند. او از جمله چهره‌های تاثیرگذار موسیقی طی ۵ دهه گذشته بوده است.

جایزه گلدن گلوب، گرمی و اسکار از جمله جوایزی هستند که پیش از نوبل ۲۰۱۶ به دیلن اهدا شده‌اند.

او همچنین در سال ۲۰۰۸ برنده جایزه پولیتزر شده است. هیئت داوران این جایزه، دلیل این اعطا را، اثر شگرف او بر موسیقی و فرهنگ بومی امریکا و قدرت خارق العاده‌اش در سرودن اشعار تغزلی اعلام کردند.

دومین جلد ترانه‌های باب دیلن با قیمت ۳۵۰ هزار ریال منتشر شده است.