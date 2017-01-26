به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، رئیس جمهور مکزیک در پیامی به مردم این کشور اعلام کرد که هیچ هزینه ای بابت ساخت دیوار مرزی ترامپ پرداخت نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «انریکه پنیا نیتو» با اظهار تاسف درخصوص طرح دونالد ترامپ برای ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا گفت: مکزیک به ساخت چنین دیواری اعتقاد ندارد.

با این وجود، وی به لغو یا تعویق سفرش به واشنگتن هیچ اشاره ای نکرد. قرار است رئیس جمهور مکزیک ۳۱ ژانویه به دیدار رئیس جمهور جدید آمریکا برود.

وی در ادامه گفت: به عنوان رئیس جمهور مکزیک مسئولیت دفاع از منافع کشور و مردم را وظیفه خود می دانم. مکزیک دوستی خود با مردم آمریکا را بارها اعلام کرده است و در حال حاضر نیز تمایل دارد در زمینه های اقتصادی و تجاری با دولت جدید این کشور همکاری کند.

گفتنی است، دونالد ترامپ در اولین اقدامات خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا دستور ساخت یک دیوار غیرقابل عبور را در مرز مکزیک صادر کرد. وی اصرار دارد مکزیک هزینه ساخت این دیوار را تقبل کند.