دیدار نماینده کنگره آمریکا با بشار اسد در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «تولسی گابارد» از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، با سفر به سوریه با «بشار اسد» دیدار و گفتگو کرد.

رویترز نیز با مخابره این خبر به نقل از سی ان ان می نویسد: تولسی گابارد اعلام کرد که با بشار اسد در دمشق دیدار و در مورد امکان برقراری صلح در سوریه با وی گفتگو کرده است.

گابارد در گفتگو با سی ان ان اعلام کرده که هدف وی از سفر به سوریه در درجه اول اطلاع از وضعیت مردم این کشور بوده است.

گابارد از کهنه سربازان جنگ عراق است و پیشتر از سیاست های «باراک ابواما» رئیس جمهور سابق آمریکا، در حمایت از گروه های شورشی سوری انتقاد کرده بود.

سی ان ان و رویترز توضیح بیشتری درباره جزئیات دیدار گابارد با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، نداده اند.