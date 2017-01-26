اتصال برق اولین عامل حادثه پلاسکو بود

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب در جمع خبرنگاران گفت: پس از حادثه پلاسکو دولت تصمیماتی گرفت و ابلاغ کرد از جمله مباحثی مربوط به آتش نشانان و تجهیزاتشان در جلسه ای که دیروز در وزارت کشور داشتیم و مسئولان را دعوت کردیم، مطرح شد.

وی افزود: این جلسه برای این بود که طبق توصیه رییس جمهور، ساختمان هایی را که پر خطر و در معرض خطر هستند را شناسایی کرده و برای آنها تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

رحمانی فضلی گفت: در این جلسه نیز انجام وظایف، تقسیم بندی و مقرر شد دستگاه های مرتبط این اقدامات را انجام دهند که یکی از محورهای مطرح شده در این جلسه تقویت بنیه آتش نشانی و تجهیزات و امکانات آنها بوده که این موارد نیز در مصوبات ذکر شده و با توجه به این که آتش نشانی زیر مجموعه شهرداری است، شهرداری قرار شد این را بررسی کند و پیشنهاداتشان را ارائه کند.

وی در باره علت حادثه گفت: اولین مساله ای که به آن رسیدیم اتصال برق بود.