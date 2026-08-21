کامل گلباغی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای حوزه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برای سال جاری با هدف ساماندهی فعالیتهای قرآنی، توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و حمایت از مؤسسات و فعالان این حوزه تدوین شده است.
وی افزود: این برنامهها در قالب تفاهمنامه با مرکز عالی قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اعتباری بالغ بر ۷.۵ میلیارد تومان اجرا میشود و در طراحی و اجرای آنها، توجه ویژهای به توسعه فعالیتهای قرآنی در روستاها و مناطق کمبرخوردار استان شده است.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: برنامهریزی و تصمیمگیری درباره این فعالیتها در کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآن و با مشارکت نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام میشود و بخش قابل توجهی از برنامهها نیز برای اجرا به مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و فعالان این عرصه واگذار خواهد شد.
حمایت از مؤسسات و تولیدات قرآنی
گلباغی حمایت از برگزاری نمایشگاه قرآن با مشارکت مؤسسات قرآنی و دستگاههای فرهنگی و هنری را از جمله برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه آثاری در حوزه کتاب و نرمافزارهای قرآنی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و آثار چوبی و فلزی ارائه خواهد شد.
وی از حمایت برای تولید آثار فاخر قرآنی در رشتههای مختلف خبر داد و اضافه کرد: زمینه حضور هنرمندان استان در جشنوارههای مرتبط نیز از طریق اطلاعرسانی و ظرفیت سامانه حمد فراهم میشود.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین به تلاش برای انتخاب کردستان به عنوان پایتخت قرآن اشاره کرد و گفت: مراحل مربوط به تکمیل فرمها و ارائه طرحهای مورد نیاز در حال پیگیری است و امیدواریم این روند به نتیجه مطلوب برسد.
گلباغی معرفی روستای برتر قرآنی استان را یکی دیگر از برنامهها دانست و بیان کرد: این طرح با هدف الگوسازی و جهتدهی به فعالیتهای قرآنی روستاها و با همکاری دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری دنبال میشود و از فعالان و خیرین قرآنی نیز تقدیر خواهد شد.
وی از حمایت از برگزاری محافل قرآنی، کرسیهای تلاوت و جلسات تفسیر خبر داد و گفت: ارزیابی، رتبهبندی و حمایت از فعالیتهای شاخص مؤسسات فرهنگی و قرآنی دارای مجوز رسمی نیز در دستور کار قرار دارد.
آموزش مدیران و تربیت سرمایه انسانی قرآنی
گلباغی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی مهارتهای فعالان قرآنی اظهار کرد: حمایت از برگزاری ۱۲ کارگاه توانمندسازی مدیران و فعالان مؤسسات قرآنی با محوریت توسعه مهارتهای فناورانه و هوش مصنوعی پیشبینی شده است.
وی افزود: اجرای طرح ملی فصل تعالی با محوریت تربیت سرمایه انسانی قرآنی در حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای و همچنین اجرای طرح ملی بشری در شهرستان کامیاران از دیگر برنامههای این حوزه است.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: طرح بشری با هدف ایجاد وحدت رویه در شیوه تدریس مربیان قرآن و با ظرفیت بیش از ۱۲۰ نفر و با مشارکت مؤسسات قرآنی اجرا خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری آزمونهای سراسری قرآن در ۲۸ آبان سال جاری خبر داد و گفت: این آزمونها در رشتههای مختلف پس از چند سال وقفه برگزار میشود.
حمایت از حافظان قرآن و فعالان این عرصه
گلباغی حمایت از طرح تربیت حافظان قرآن کریم را از دیگر برنامههای پیشبینیشده دانست و گفت: در این طرح، زمینه ثبتنام و آموزش یک هزار و ۵۰۰ نفر در سطح استان از طریق مؤسسات و سامانه حمد فراهم خواهد شد.
وی حمایت از تولید آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانهای گفتمانساز با موضوع نماز، امر به معروف و نهی از منکر و مناسبتهای ملی و مذهبی را نیز از برنامههای این حوزه برشمرد.
رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: حمایت از جشنوارههای فرهنگی، ادبی و هنری رضوی مطابق روال سالهای گذشته و ارائه حمایتهایی همچون بیمه و تسهیلات به فعالان قرآنی نیز در این برنامه پیشبینی شده است.
گلباغی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا پایان اسفند ۱۴۰۵ با همکاری مدیران شهرستانها، مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و اتحادیه مؤسسات مردمی قرآن و عترت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان از آمادگی برای واگذاری اجرای برنامههای قرآنی به مؤسسات واجد شرایط خبر داد و گفت: مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت علاقهمند به اجرای هر یک از این طرحها میتوانند درخواست خود را ارائه کنند تا پس از بررسی و تبادل نظر، برنامهها در قالب تفاهمنامه وارد مرحله اجرا شود.
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