راهبردهای امام عسکری برای ورود جامعه شیعی به عصر غیبت

حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت آغاز امامت امام عصر (عج) در پاسخ به پرسشی مبنی بر تمهیدات امام عسکری برای آمادهسازی جامعه شیعی جهت ورود به عصر غیبت، اظهار کرد: امام شهیدان در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» قائلند که اهل بیت علیهم السلام یک هدف واحد و لذا حکم «یک انسان» را دارند.
کارشناس مسائل دینی با ذکر اینکه اهل بیت علیهم السلام بنا به اقتضائات زمان حیات خودشان استراتژی خاصی را در راستای هدفی واحد در پیش گرفتند، ادامه داد: مثلاً امام حسن مجتبی (ع) مسیر صلح و امام حسین (ع) راه قیام را در پیش گرفتند. درواقع انبیا و امامان آمدند تا دین نه فقط در بیان بلکه در عمل در تمام عرصههای زندگی بشر جاری و ساری شود که این مهم به دلیل موانع در طول حیات آن بزرگواران، در زمان هیچ پیامبر یا امامی محقق نشد اما به فضل الهی حکومت خدایی در عصر ظهور محقق خواهد شد.
زمانی بیان کرد: انبیا و اولیای الهی میخواستند دین را در تمامی ابعاد جامعه و حیات انسانها پیاده و مسیر کمال انسان را مهیا کنند، تا به مصداق آیه شریفه «یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا» (نور/۵۵) جامعه توحیدی و الهی در عالم ایجاد شود.
مسئول اسبق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه از امام جواد (ع) به بعد، امامان (ع) به «ابنالرضا» ملقب بودند تا بر این شائبه که امامت در زمان امام رضا (ع) پایان یافته است خط بطلان بکشند، افزود: امام حسن عسکری (ع) نیز ملقب به ابنالرضا و همچنین مشهور به ابومحمد بودند تا نشان دهند پدر مهدی (عج) و مصداق این روایت نبوی هستند که فرموده بودند «اَلْقَائِمُ مِنْ وُلْدِی اِسْمُهُ اِسْمِی وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتِی وَ شَمَائِلُهُ شَمَائِلِی...» یعنی مهدی همنام پیامبر است.
زمانی با تصریح اینکه از زمان امام هادی (ع) فشار دستگاه خلافت به اهلبیت علیهمالسلام به شدت افزایش یافت، گفت: لذا از زمان امام دهم این حضرات را در سامرا که منطقهای کاملاً نظامی بود محصور کردند تا رفتار و کارهای آنان را کنترل کنند و مانع از تولد امام دوازدهم شوند.
تدبیر امام عسکری در تشکیل سازمان وکلا و نایبان
وی تدبیر امام عسکری در تشکیل سازمان وکلا و نایبان برای برقراری ارتباط با مردم را یادآور شد و بیان کرد: حضرت به واسطه وکلا و نواب با مردم ارتباط میگرفتند و اذهان را آماده میکردند تا در زمان امام غائب با همین شیوه با امامشان در ارتباط باشند.
زمانی تأکید کرد: امام عسکری علیه السلام ارتباط خودشان با مردم را حتیالامکان تقلیل دادند و این سبب شد تا مردم با فضای غیبت امام در میان خودشان آشنا شوند. مردم غالباً از دیدار امام عسکری محروم بودند و تنها در روزهایی که امام به دارالخلافه میرفتند سیل جمعیت در کوچه و بازار جمع میشدند تا ایشان را ببینند؛ البته به علت خفقان، مردم حق سخن گفتن با حضرت را نداشتند.
وی بیان کرد: وکلا و نواب امام بهصورت مخفیانه نامهها و حرفهای مردم را به دست امام میرساندند و همین ارتباط دشوار زمینهساز آمادگی مردم برای جامعه عصر غیبت است.
زمانی با اشاره به اینکه امام عسکری (ع) روشهای انسجام شیعه را به وکلا و شاگردان خود آموزش میدادند، افزود: حضرت ۴۰ شاگرد برجسته داشتند که بهعنوان رؤسای شیعه تحت آموزش قرار داشتند و شیوههای تقویت نظام تشیع را فرا میگرفتند.
تقویت مالی جامعه شیعی برای حفظ عزت و کرامت
وی تقویت مالی جامعه شیعی را از دیگر رویکردهای امام (ع) دانست و توضیح داد: حضرت به وکلا دستور داده بودند که وجوهات خمس و زکات را بین شیعیان فقیر در شهرهای مختلف تقسیم کنند و علاوه بر رفع حوائج مالی، ایشان تقویت مالی جامعه شیعی نیز مدنظر داشتند تا کرامت و عزت شیعه حفظ شود.
زمانی بیان کرد: وکلا و نایبان حضرت در مرتبه بالای ایمان و تقوا و معنویت قرار داشتند و مردم را که به امام (ع) دسترسی نداشتند، از حیث معنوی رشد میدادند و مردم نیز به آنان اعتماد داشتند. این افراد احادیث و روایات حضرت ناظر به تقویت انسجام و پیوند اجتماعی و رعایت شئون اخلاقی و اجتماعی را به دست مردم میرساندند.
زمانی با اشاره به اقدام امام حسن عسکری (ع) مبنی بر مطرح کردن موضوع نیابت خاص و نیابت عام جهت آمادهسازی جامعه برای عصر غیبت کبری، اضافه کرد: حضرت در حدیثی ویژگیهای فقهای شیعه را بر میشمارند که تبعیت مردم از این فقها واجب و این معنای نیابت عام است. نواب خاص کسانی بودند که نامشان از زبان امام (ع) برای مردم مطرح میشد اما نواب عام حائز شرایط و شاخصهای کلی بودند که حضرت در این حدیث به آن اشاره دارند.
مطرح کردن موضوع نیابت خاص و نیابت عام
وی در خصوص شاخصهای ویژه عصر امام حسن عسکری (ع)، تصریح کرد: متوکل عباسی فردی بود که امام(ع) را از مدینه به سامرا آورد تا تحت نظر داشته باشد، وی خصومت شدید خود را با شیعه علنی میکرد. افزایش شمار شیعیان در این عصر نگرانی حاکمان را به دنبال داشت.
زمانی گفت: در چنین شرایطی بود که سازمان وکلا انسجام شیعه را حفظ کرد و نایبان امام در بین مردم بودند و آنان را از حیث مالی و معنوی و بشارت به آینده حمایت میکردند.
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