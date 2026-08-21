جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژههای راه، حملونقل و زیرساختهای ریلی استان اظهار کرد: برای ارتقای زیرساختهای حملونقل جادهای استان در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد که خوشبختانه ۱۲۸ درصد آن در سال گذشته جذب شده است.
وی افزود: نتیجه این جذب مطلوب اعتبار، تکمیل و بهرهبرداری از حدود ۴۲.۵ کیلومتر راه چهارخطه و محورهای اصلی در سطح استان بوده است؛ در حالی که متوسط جذب اعتبارات کشور در حوزه راه و شهرسازی کمتر از ۷۸ درصد گزارش شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام، پیگیریهای استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه استان و حمایتهای وزارت راه و شهرسازی را در تحقق این عملکرد مؤثر دانست و گفت: این روند، زمینه ایمنسازی بخش مهمی از جادههای استان و افزایش ظرفیت تردد در محورهای پرتردد را فراهم کرده است.
۳۱ پروژه راهسازی در ایلام فعال است
رفیعی ادامه داد: از اربعین سال گذشته تاکنون، نزدیک به ۲۲.۵ کیلومتر از محورهای استان برای چهارخطه شدن آماده شده و پیشبینی میشود این طرحها در هفته دولت به بهرهبرداری برسند.
وی با بیان اینکه اکنون ۳۱ پروژه فعال راهسازی به طول تقریبی ۲۳۷ کیلومتر در استان در دست اجراست، گفت: از این تعداد، ۱۱ پروژه دارای مصوبه سفر رئیسجمهور به استان هستند و مقرر شده است حدود ۶.۶ همت اعتبار طی سه سال به این پروژهها اختصاص یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام افزود: در حال حاضر، حجم قراردادهای باز در ۳۱ پروژه فعال استان، بدون احتساب تعدیل، به بیش از ۱۱ همت میرسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر اعتبارات مصوب سفر ریاستجمهوری است و ضرورت تأمین منابع جدید و پایدار را دوچندان میکند.
پروژه های شاخص راهسازی در ایلام
رفیعی با اشاره به پروژههای شاخص استان اظهار کرد: در محور خروجی دهلران، عملیات اجرایی یک قطعه ۱۲ کیلومتری که بخش عمده آن باقی مانده بود، در دهه فجر سال گذشته تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین درباره واریانت نصریان گفت: در این پروژه، حدود ۲ تا ۲.۵ کیلومتر مسیر چهارخطه آماده شده و ۱.۵ کیلومتر دیگر نیز بهصورت یک باند دوخطه در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. با تأمین اعتبارات موردنیاز، این مسیر تا پایان سال ۱۴۰۵ بهطور کامل چهارخطه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام، تقاطعهای صالحآباد و ملکشاهی در مسیر مهران را از پروژههای مهم و سنواتی استان عنوان کرد و افزود: تقاطع صالحآباد در مرحله تکمیل قرار دارد و تلاش میشود در هفته دولت تحویل شود؛ همچنین تقاطع ملکشاهی نیز پیش از دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
رفیعی از آمادهسازی ۱۱ کیلومتر مسیر چهارخطه در محدوده شهرستان ایلام خبر داد و گفت: پیمانکار در ایام جنگ این مسیر را برای بهرهبرداری آماده کرده و تنها اجرای لایه نهایی آسفالت باقی مانده است که بهزودی تکمیل و افتتاح میشود.
وی افزود: پروژههایی از جمله کمربندی شهر ایوان و طرحهای راهسازی در مناطق مختلف استان با پیشرفت قابلقبولی در حال اجرا هستند. این ۳۱ پروژه عمدتاً در حوزه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام درباره محور مهران ـ دهلران نیز گفت: برای ۲۱ کیلومتر از این مسیر مطالعات انجام شده است. با رایزنیهای صورتگرفته و پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور قرار است این پروژه را به پیمان سپرده و عملیات اجرایی آن را در محدوده زعفرانی، که دارای مشخصات هندسی پایینتری است، آغاز کند.
آخرین وضعیت جاده دهلران - اندیمشک
رفیعی همچنین به وضعیت محور دهلران ـ اندیمشک اشاره کرد و افزود: ۱۲ کیلومتر نخست این مسیر که در حوزه ادارهکل راه و شهرسازی بود، تحویل شده و در قطعه کیلومتر ۱۲ تا ۳۰ نیز پیمانکار جدید فعالیت خود را آغاز کرده است. سایر قطعات این محور نیز در حوزه شرکت ساخت قرار دارند و با وجود پیشرفت مناسب، برای تداوم عملیات اجرایی به تأمین اعتبارات جدید نیازمندند.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و همراهی نمایندگان مردم استان میتواند راهگشای تزریق منابع مالی به پروژههای نیمهتمام و شتاببخشی به عملیات اجرایی آنها باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به تونل کبیرکوه پرداخت و گفت: با توجه به نیاز پروژه به تجهیزات برقی و تأسیساتی، کابل اصلی تونل در سال گذشته خریداری شده است. اکنون نیز رایزنی با پیمانکار برای تغییر مقادیر پروژه و تصویب آن در شورای فنی استان ادامه دارد.
آخرین وضعیت پروژه راه آهن ایلام
رفیعی افزود: در صورت تأمین بخشی از منابع نقدی موردنیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه، پروژه تونل کبیرکوه فعالتر خواهد شد و اجرای روشنایی لاین دوم آن نیز در دستور کار قرار میگیرد.
وی در پایان با اشاره به مطالبه دیرینه مردم ایلام برای اتصال استان به شبکه ریلی کشور گفت: پروژه راهآهن ایلام در فهرست پروژههای اولویتدار قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاستجمهوری در حال پیگیری تأمین مالی آن هستند. در صورت تخصیص منابع، شاهد آغاز جدی عملیات اجرایی راهآهن ایلام خواهیم بود.
استان ایلام با جذب ۱۲۸ درصدی اعتبارات راه و شهرسازی در سال گذشته، عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته و توانسته است حدود ۴۲.۵ کیلومتر راه چهارخطه و اصلی را تکمیل و به بهرهبرداری برساند.
اکنون نیز ۳۱ پروژه راهسازی به طول حدود ۲۳۷ کیلومتر و با حجم قراردادهای بیش از ۱۱ همت در استان فعال است.
از مهمترین برنامههای پیشرو میتوان به بهرهبرداری از ۲۲.۵ کیلومتر مسیر چهارخطه در هفته دولت، تکمیل واریانت نصریان، تقاطعهای صالحآباد و ملکشاهی، ادامه طرحهای محور مهران–دهلران و دهلران–اندیمشک و فعالسازی دوباره پروژه تونل کبیرکوه اشاره کرد.
همچنین پروژه راهآهن ایلام در جمع طرحهای اولویتدار قرار گرفته و در صورت تأمین مالی، وارد مرحله اجرایی جدی خواهد شد.
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