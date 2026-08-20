قتل پدرزن توسط داماد جوان در آستارا؛ قاتل در کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع قتل بر اثر درگیری و اختلاف خانوادگی در آستارا خبر داد و گفت: در این حادثه که در یکی از روستاهای آستارا رخ داد، داماد ۲۶ ساله خانواده در جریان یک مشاجره خانوادگی، با وارد کردن ضربه چاقو پدرخانم ۵۷ ساله خود را مجروح کرد که فرد مجروح بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت خونریزی و جراحات عمیق، متأسفانه حوالی ساعت ۶ صبح پنجشنبه جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به آغاز فوری رسیدگی پلیس اظهار داشت: به محض وقوع حادثه، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از اقدامات فنی، بررسی میدانی و رصد مسیرهای احتمالی فرار، روند شناسایی و دستگیری قاتل را بدون وقفه دنبال کردند.

فرمانده انتظامی آستارا ادامه داد: طی هماهنگی با دادستان شهرستان و در عرض کمتر از دو ساعت متهم در مخفیگاه خود در یکی از محلات آستارا شناسایی شد و با حضور مأموران قصد فرار داشت که با شلیک تیر هشدار و اقدام قاطع پلیس متوقف و در همان محل دستگیر شد. فرد مذکور پس از انتقال به مقر انتظامی، تحویل مراجع قضایی گردید.

سرهنگ احدی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام خانواده‌ها گفت: اختلافات خانوادگی نباید به خشونت و رفتارهای غیرقانونی منجر شود. از شهروندان تقاضامندیم در صورت مشاهده نشانه‌های تنش یا رفتارهای پرخطر، از طریق پلیس ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند تا از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.