به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط راهداران در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بخشی از ظرفیت ماشین‌آلات و نیروهای راهداری استان برای بهسازی مسیرهای دسترسی به گلزار شهدا و آماده‌سازی این اماکن برای حضور مردم و خانواده‌های شهدا اختصاص یافت.

وی افزود: در هرچگان شهرستان بن، مسیر دسترسی به گلزار شهدا با تلاش راهداران آماده و هموار شد تا تردد مردم و زائران این مسیر تسهیل شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در روستای دره‌شور شهرستان لردگان نیز عملیات تسطیح، شن‌ریزی و پاکسازی گلزار شهدا انجام شد و این محدوده برای حضور مناسب‌تر مردم ساماندهی شد.

خدابخشی بیان کرد: راهداران شهرستان فلارد نیز در روستای ابواسحاق با اجرای عملیات تسطیح محوطه گلزار شهدا، در بهسازی این مکان و مسیر دسترسی مردم مشارکت کردند.

وی گفت: در فتح‌آباد نیز عملیات ایجاد راه دسترسی، تسطیح و رگلاژ مسیر شهدای گمنام توسط راهداران انجام شد تا مسیر حضور مردم در جوار مزار این شهیدان مناسب‌تر شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان کوهرنگ خاطرنشان کرد: راهداران مستقر در بخش دوآب صمصامی، عملیات جاده‌سازی و تسطیح بیس مسیر دسترسی به گلزار شهدای شاهمنصوری شهید طهماسبی در مسیر صمصامی ـ چلگرد و محدوده روستای سیف‌آباد الله‌یاری را انجام دادند.

خدابخشی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی راهداران محدود به محورهای اصلی و پرتردد نیست، تصریح کرد: گاهی یک مسیر کوتاه روستایی برای خانواده شهدا، اهالی یک روستا و زائرانی که برای زیارت گلزار شهدا تردد می‌کنند، اهمیت زیادی دارد و راهداری خود را موظف به تسهیل این تردد می‌داند.

وی افزود: در این اقدامات، عملیات‌هایی از جمله تسطیح، زیرسازی، شن‌ریزی، رگلاژ، غلطک‌زنی و آماده‌سازی مسیر با هدف ارتقای دسترسی مردم به گلزار شهدا اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: راهداران استان خدمت به مردم و پاسداشت یاد و نام شهدا را در کنار مأموریت‌های راهداری دنبال می‌کنند و تلاش می‌شود مسیرهای دسترسی به گلزار شهدا در نقاط مختلف استان در حد ظرفیت و امکانات موجود ساماندهی و مناسب‌سازی شود.