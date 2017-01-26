محرومیت استقلال را به فال نیک می گیرم/ منصوریان نمره قبولی گرفت

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال مقابل پیکان اظهار داشت: از قدیم اینطور بوده که همه تیم هایی که مقابل استقلال قرار می گرفتند انگیزه های مضاعفی داشتند و این موضوع بازی های این تیم را مشکل می‌کرد. کمتر دیده می شود که یک تیم از پیش بازنده به دیدار تیم های بزرگ برود. از همین رو من می‌گویم کار بچه های ما مقابل پیکان خیلی هم ساده نیست.

وی گفت: من این محرومیتی را که برای استقلال در نقل و انتقالات پیش آمده را به فال نیک می گیرم. چرا که هرچقدر استفاده از بازیکنان بزرگ کمتر، لاجرم حضور بازیکنان جوان و آینده دار بیشتر را در بر خواهد داشت. ما همین امسال شاهد بودیم که منصوریان هرگاه به جوانتر ها اعتماد کرد بیشتر نتیجه گرفت.

کاپیتان سابق استقلال خاطرنشان ساخت: نتیجه گرفتن همیشه قهرمان شدن نیست. بعضی مواقع یک تیم وقتی نتیجه می‌گیرد که بتواند چند چهره جوان و جدید را که تا سالهای زیادی در سطح اول بازی کنند را رو کند. همین که منصوریان توانسته چند بازیکن جوان و جدید را در سطح اول فوتبال مطرح کند به نظرم نتیجه گرفته و باید به او نمره قبولی داد.

پیشکسوت استقلال با اشاره مجدد به محرومیت استقلال از نقل و انتقالات نیم فصل گفت: بی ثباتی در مدیریت به استقلال لطمه می زند و همین بی ثباتی است که باعث شده رفت و آمد مدیران زیاد بشود و اشراف کامل به امور تیم وجود نداشته باشد. استقلال مدیران زیادی دارد که از خانواده خودش هستند و می توانند منشاء خدمات زیادی به این باشگاه باشند که در سال های اخیر به راحتی از آنها عبور شده است.