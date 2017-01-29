یوونتوس از رقبا فاصله گرفت/ شکست نابهنگام رم مقابل سامپدوریا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین ساسولو به میدان رفت و برابر میزبان خود ۲ بر صفر پیروز شد.
گونزالو ایگواین (۹) و سامی خدیرا (۲۵) در این بازی برای یووه گلزنی کردند. یوونتوس با این پیروزی خارج از خانه ۵۱ امتیازی شد و از نزدیکترین تعقیب کنندگان خود فاصله گرفت.
تیم رم نزدیکترین تعقیب کننده یوونتوس در زمین سامپدوریا شکست نابهنگام ۳ بر ۲ را متحمل شد. این باخت باعث شد رم در امتیاز ۴۷ باقی بماند.
نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:
* سامپدوریا ۳ - رم ۲
* اودینزه ۲ - میلان یک
* ساسولو صفر - یوونتوس ۲
* کروتونه ۴ - امپولی یک
* فیورنتینا ۳ - جنوا ۳
* کالیاری یک - بلونیا یک
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