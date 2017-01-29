یوونتوس از رقبا فاصله گرفت/ شکست نابهنگام رم مقابل سامپدوریا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین ساسولو به میدان رفت و برابر میزبان خود ۲ بر صفر پیروز شد.

گونزالو ایگواین (۹) و سامی خدیرا (۲۵) در این بازی برای یووه گلزنی کردند. یوونتوس با این پیروزی خارج از خانه ۵۱ امتیازی شد و از نزدیکترین تعقیب کنندگان خود فاصله گرفت.

تیم رم نزدیکترین تعقیب کننده یوونتوس در زمین سامپدوریا شکست نابهنگام ۳ بر ۲ را متحمل شد. این باخت باعث شد رم در امتیاز ۴۷ باقی بماند.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:

* سامپدوریا ۳ - رم ۲

* اودینزه ۲ - میلان یک

* ساسولو صفر - یوونتوس ۲

* کروتونه ۴ - امپولی یک

* فیورنتینا ۳ - جنوا ۳

* کالیاری یک - بلونیا یک