  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

هفته بیست و دوم سری آ؛

یوونتوس از رقبا فاصله گرفت/ شکست نابهنگام رم مقابل سامپدوریا

یوونتوس از رقبا فاصله گرفت/ شکست نابهنگام رم مقابل سامپدوریا

هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا با پیروزی خارج از خانه تیم یوونتوس و شکست رم همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا در زمین ساسولو به میدان رفت و برابر میزبان خود ۲ بر صفر پیروز شد.

گونزالو ایگواین (۹) و سامی خدیرا (۲۵) در این بازی برای یووه گلزنی کردند. یوونتوس با این پیروزی خارج از خانه ۵۱ امتیازی شد و از نزدیکترین تعقیب کنندگان خود فاصله گرفت.

تیم رم نزدیکترین تعقیب کننده یوونتوس در زمین سامپدوریا شکست نابهنگام ۳ بر ۲ را متحمل شد. این باخت باعث شد رم در امتیاز ۴۷ باقی بماند.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه به شرح زیر است:

* سامپدوریا ۳ - رم ۲
* اودینزه ۲ - میلان یک
* ساسولو صفر - یوونتوس ۲
* کروتونه ۴ - امپولی یک
* فیورنتینا ۳ - جنوا ۳
* کالیاری یک - بلونیا یک

کد مطلب 3888447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها