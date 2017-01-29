«فیاپ» اعتبار ندارد/ مسئولان از این جشنواره ها حمایت نکنند

مجید سعیدی عکاس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مدال ها و نشان هایی که این روزها عکاسان ایرانی از جشنواره های خارجی دریافت می کنند از جمله مدال «فیاپ» و «وفور» گفت: به تعداد سلول های بدن این روزها فستیوال در دنیا داریم و همیشه پرسشی که مطرح می شود این است که آیا همه این جشنواره ها خوب هستند و یا اینکه کدامیک بهتر است؟

این عکاس بین المللی افزود: در پاسخ به این پرسش ها باید گفت همانطور که فستیوال های عکاسی در ایران درجه بندی دارد و از روی ساختار مرکزی و هیات داوران و مواردی دیگر می توان به حرفه ای بودن یا حرفه ای نبودن یک جشنواره را سنجید، در دنیا هم نشانه هایی وجود دارد که می توان به اهمیت جشنواره ها پی برد؛ به طور مثال «فیاپ» یا بسیاری از جشنواره های عکاسی در دنیا که این روزها بسیار مطرح می شود هیچ کدام اعتبار ندارد.

برنده جایزه کتاب عکس سال آمریکا در خصوص فستیوال های همچون «FIAP» و «RPS» ،«PSA» ،«ISF» ،«IUP» که این روزها عکاسان ایرانی بسیار تمایل دارند در آن ها شرکت کنند و تعداد زیادی نیز جایزه این جشنواره ها را دریافت کردند گفت: بطور مثال فستیوال «فیاپ» یک شخصی آمده و یک جشنواره ای راه انداخته و یک سیستم مدال دادن گذاشته است بطوری که در هر فستیوالش بیش از ۱۰۰ مدال می دهد. فقط اگر به تعداد این جوایز نگاه کنیم متوجه می شویم که جای عکاسان حرفه ای در این رویدادها نیست. جالب هست که نمایندگی هم اهدا می کند و برخی از مسئولان دولتی هم بجای حمایت از داخلی ها دنبال حمایت از این نوع جشنواره ها هستند که اسمشان لاتین است، این که اسم یک رویداد لاتین باشد چه ارزشی دارد؟

وی افزود: نگاهی به این رویدادها بکنید متوجه می شوید که هیچ عکاس حرفه ای در آن شرکت نمی کند و حتی در تاریخچه این جشنواره یک عکاس بین المللی و آرتیست و حرفه ای حضور نداشتند در حالیکه رفتار حرفه ای این است که برای شرکت در هر جشنواره ای به حضور عکاسان حرفه ای در آن نگاه کنیم و ببینیم آیا حداقل اسم ۶ یا ۷ عکاس مطرح در آن دیده می شود؟

سعیدی تاکید کرد: به نظر می رسد، برخی فستیوال های بین المللی تنها برای علاقمندان به عکاسی برگزار می شوند و برای همین عکاسان ما نباید به داشتن مدال هایی از نوع جشنواره ها مانند «فیاپ» مغرور شوند و تصور کنند که با گرفتن چند مدال و بخصوص از این رویدادها در هنر عکاسی صاحب نظر شده اند. در فیلمسازی و دیگر رشته های هنری نیز همینطور است.

وی گفت: برخی از این جشنواره ها از بسیاری جشنواره های ایرانی ضعیف تر هستند و بهتر است عکاسان ما در فستیوال های داخلی شرکت کنند به جای شرکت در این جشنواره ها؛ ضمن اینکه برخی از این فستیوال های هنری مانند «فیاپ» از شرکت کنندگان، هزینه ای را به عنوان ورودی دریافت می کنند که اگر این مبالغ را محاسبه کنیم، می بینیم بیشتر از جوایزی که داده می شود، ورودی دریافت کرده اند و به نظر می رسد این فستیوال ها بیشتر به دنبال سود مالی هستند.

این عکاس بین المللی با انتقاد از برخی سایت های عکاسی گفت: برخی از سایت های عکاسی ما به جای اینکه اطلاع رسانی دقیقی از جشنواره ها و رویدادهای مهم جهان بدهند و از تبلیغ برای فستیوال های غیر حرفه ای و کم اهمیت پرهیز کنند تا عکاسان ما برای شرکت در جشنواره های جهانی انتخاب های بهتری داشته باشند اما متاسفانه می بینیم که بیشتر تبلیغ این جشنواره ها را می کنند.

سعیدی با تاکید بر اینکه هیچ عکاسی با دریافت این مدال ها و جوایز پیشرفت نمی کند به فستیوال های معتبر جهانی در شاخه عکاسی مستند اشاره کرد و گفت فستیوال هایی همچون «یوجین اسمیت»، «کارتیه برسون» و در رشته عکاسی خبری «ورلدپرس فتو» که ۸۰ سال سابقه دارد از این جمله فستیوال های معتبر جهان هستند. البته فستیوال های درجه دو هم هستند که عکاسان حرفه ای در آن شرکت می کنند اما فستیوال هایی که تعداد زیادی جایزه و مدال می دهند، مشخص است که حرفه ای نیستند.

بهتر است مردم به شکل عمومی از سلفی گرفتن با این شدت دست بردارند

در بخش دیگری از این گفتگو سعیدی درباره موضوع داغ سلفی گرفتن که بعد از حادثه پلاسکو نقدهای زیادی به آن وارد شد نیز گفت: به هر حال با ورود موبایل های هوشمند بیش از ۶ سال است که سلفی انداختن در سراسر جهان و در هر حادثه و موضوعی رواج پیدا کرده است و همه طبقات جامعه را درگیر کرده است و به خودی خود نمی توان گفت این کار ناشایستی است اما در حوادث مانند جریان پلاسکو تا جائیکه مانع فعالیت امدادگران و نیروهایی که در صحنه حضور داند نباشد، چه اشکالی دارد که سلفی گرفته شود؟

سعیدی با بیان اینکه من خودم هم سلفی زیاد می گیرم ادامه داد: به نظر من خوب است مردم به شکل عمومی از سلفی گرفتن با این شدت دست بردارند و از موبایل استفاده های بهتری بکنند و مثلا عکس یا فیلم بهتری تهیه کنند و در مواقع حساس، نگاهشان متمرکز روی سلفی گرفتن نباشد. مثلا در همین حادثه پلاسکو برخی از بهترین تصاویر و فیلم ها از ساختمانی که فرو ریخت را مردم ثبت کردند بدون اینکه سلفی بگیرند.